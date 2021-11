UCI Track Champions League

Der 36-Jährige findet großen Gefallen am neuen Highlight-Event des Bahnradsports, für das es am 6. November den Startschuss gibt (im kostenlosen Livestream auf Eurosport.de und in der Eurosport App).

"Es ist die ultimative Verbindung von Mensch und Maschine mit nur einem Zweck: Sich in diesen Gladiatoren-Arenen zu messen und so schnell wie möglich zu fahren", erklärt er im exklusiven Interview mit Eurosport.co.uk.

Clancy wird an der Ausdauer-Liga teilnehmen. Bei jedem Event finden Scratch-Rennen und Ausscheidungsfahren statt. In der Sprint-Liga werden zudem Sprint- und Keirinrennen ausgefahren. "Ich mag alle Radrennen, aber der Bahnradsport ist auf das Wesentliche reduziert und unverfälscht", schwärmt der Brite.

"Ich bin auch Motorsport-Fan, aber wenn man sich ein Gokart oder Formel-Auto anschaut, gibt es hier im Vergleich dazu keine Ampeln, keine Nummernschilder, kein Benzin. Die einzigen Dinge, die auf den Rädern wichtig sind, sind die absoluten Grundlagen", so Clancy.

Clancy erwartet beinharten Auftakt: "Es wird ein echtes Blutbad"

"Es geht nicht darum, dass es bequem, ruhig oder ausgeklügelt ist. Es geht einfach um Geschwindigkeit. Es ist die ultimative Verbindung von Mensch und Maschine mit nur einem Zweck: Sich in diesen Gladiatoren-Arenen zu messen und so schnell wie möglich zu fahren", führt Clancy weiter aus.

Die Fahrer erhalten in jedem Rennen je nach Position Punkte. Die Ergebnisse werden am Ende zusammenrechnet. Dadurch ergeben sich in den einzelnen Disziplinen Tabellen (jeweils in den Sprint-Ligen sowie Ausdauer-Ligen der Herren und Damen).

Auf die Frage nach einer Strategie für das Ausscheidungsfahren, bei dem das gesamte Feld an den Start geht und nach allen zwei Runden wiederholt ein Fahrer eliminiert wird, meint Clancy: "Ich habe nicht die Kraft, um 20 oder 30 Runden lang vorauszufahren. Also muss ich zwar vorne dran bleiben, aber nicht ganz in Front. Das größere Problem ist aber, dass alle diese Strategie anwenden wollen. Es ist wie ein Hornissennest, es wird ein echtes Blutbad geben."

Weiter erklärt er: "Jeder möchte gut abschneiden. Aber niemand will ganz vorne oder ganz hinten sein. In 90 Prozent der Zeit herrscht also das komplette Chaos. Es ist nicht wie mit einem Auto auf einer Rennstrecke unterwegs zu sein. Es gibt keine Blinker, keine Vorschriften oder Verhaltensregeln."

Die heimliche Hoffnung von Clancy

"Man schaut einfach auf sein Vorderrad und versucht Dinge rechtzeitig zu erahnen. Es ist wie Schach, aber bei über 60 km/h", erläutert der dreimalige Olympiasieger: "Es gibt viele Faktoren, die zwar unabhängig voneinander sind, sich allerdings im entscheidenden Moment gegenseitig beeinflussen. Es passiert einfach sehr viel. Wenn man nichts mehr aufnehmen kann, weil man absolut am Ende ist, wird es sehr schwierig."

In der Ausdauer-Liga gibt es auch noch Scratch-Rennen, bei denen das gesamte Feld gegeneinander eine bestimmte Anzahl von Runden absolviert. "Es führen viele Wege nach Rom und es gibt auch viele Möglichkeiten ein Scratch-Rennen zu fahren", meint Clancy: "Man kann immer seinen Angriff starten, viele Ausdauerfahrer mögen Gegenangriffe und wollen lange Einzelkonter fahren."

"Wenn man wie ich eher ein Sprinter ist, dann hofft man allerdings, dass das Rennen eng bleibt und auf einen Schlusssprint hinausläuft. Ein Scratch-Rennen kann also auf viele unterschiedliche Arten ablaufen. Man kann sich seine Taktik selbst zurechtlegen und das macht Spaß", erklärt der 36-Jährige.

Eurosport präsentiert den Auftakt der UCI Track Champions League am Samstag, 6. November aus dem Velodrom in Palma de Mallorca ab 18:45 Uhr live im TV und im kostenlosen Livestream auf Eurosport.de und in der Eurosport App!

