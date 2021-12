Mit einem Schreck begann der Abend für Hinze, als sie im ersten Keirin-Rennen des Abends mit der Kanadierin Lauriane Genest kollidierte und beide zu Boden gingen. Glücklicherweise kamen beide aber mit einigen Schürfwunden davon und mussten nur den Verlust einiger Punkte beklagen.

Beide konnten später im Sprint-Turnier wieder antreten, und dort sicherte sich die 24-jährige Hinze dann den Sieg, um ihre Gesamtführung in der Sprint League mit 95 Punkten doch noch zu behaupten. Allerdings kam Friedrich, die das Keirin gewann und im Sprint Zweite wurde, mit 93 Zählern sehr nah an ihre Landsfrau heran.

Bei den Männern unterlag Bötticher im Sprint-Finale dem bisherigen Dominator der Sprint League, Harrie Lavreysen. Doch im Keirin-Finale drehte der 29-jährige Deutsche den Spieß um und fuhr - wie schon vor vier Wochen auf Mallorca - zum Sieg.

UCI Track Champions League Preisgeld über WM-Niveau: So hoch sind die Champions-League-Prämien 01/11/2021 AM 11:29

Lavreysen musste sich dort mit Rang vier begnügen, so dass Bötticher nun nur noch 14 Punkte hinter dem Niederländer in der Gesamtwertung zurückliegt.

In der Endurance League der Frauen musste sich Katie Archibald im Scratch zwar Kirsten Wild geschlagen geben, insgesamt aber baute die Britin ihre Gesamtführung weiter aus und steht bei ihrem zweiten Heim-Event in London am Samstag vor dem Gesamtsieg.

Bei den Männern hingegen ist es eng geblieben: Der Spanier Sebastian Mora wurde sowohl im Scratch, als auch in der Elimination Dritter und behielt das Führungstrikot, hat aber nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den US-Amerikaner Gavin Hoover, der die Elimination gewann. Das Scratch-Rennen ging an den Schweizer Claudio Imhof, der sich als Solist durchsetzte.

SO LIEF DER ABEND

23:10 Uhr: Der vorletzte Champions-League-Abend beschert uns also keine Führungswechsel in den vier Ligen, doch bis auf die Endurance League der Frauen, die Katie Archibald nun noch souveräner anführt, ist der Kampf um die Krone in allen Kategorien noch enger geworden! Das Hellblaue Trikot tragen morgen am Schlussabend Harrie Lavreysen, Sebastian Mora, Emma Hinze und Katie Archibald.

23:07 Uhr: Mit dem Sieg im Sprint-Finale erobert Hinze ihre Führung in der Sprint League zurück, die sie durch den Keirin-Sturz kurzzeitig verloren hatte. Hinze hat jetzt 95 Punkte auf dem Konto, Friedrich deren 93. Dritte ist weiterhin die Kanadierin Kelsey Mitchell, die aber mit 68 Punkten schon weit zurück ist.

23:05 Uhr: Hinze fährt das Rennen von vorne und beide rücken zunächst ganz nach oben an die Bande. Am Ende der ersten Runde geht es dann nach unten und die Geschwindigkeit geht hoch. Friedrich nimmt in der zweiten Runde außen Anlauf und baut sich dann ein schönes Sprinterloch. Sie kommt in der Schlusskurve an Hinze heran und kurzzeitig sieht es aus, als könne die 21-Jährige gewinnen. Doch am Ende ist Hinze doch stärker und setzt sich von vorne durch!

Nächster Showdown: Hinze und Friedrich im Sprint-Duell in London

23:03 Uhr: Es ist angerichtet - der krönende Abschluss des Abends wird das Freundinnen-Duell zwischen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich im Finale des Sprint-Turniers von London. Wer sich jetzt durchsetzt, fährt morgen im Führungstrikot.

23:01 Uhr: Bötticher macht durch den Keirin-Sieg sieben Punkte auf Lavreysen gut. Doch Lavreysen führt die Sprint League mit 110 Punkten an, Bötticher hat 96, Lendel als Dritter jetzt 64.

22:59 Uhr: Bötticher gewinnt, wie schon auf Mallorca, das Keirin! Die Deutschen haben es stark gemacht. Levy ist früh nach vorne gestürmt und hat das Rennen so angerissen, dahinter setzte sich Lendel auf Rang zwei und Bötticher verteidigte dann auf der Außenbahn seine dritte Position zweimal sehr hart gegen Lavreysen. Am Ende schickt Bötticher den Niederländer ganz nach außen und zieht dann an Lendel vorbei zum Sieg, während Lavreysen sich mit Rang vier begnügen muss.

"Ein brutales Rennen!" Bötticher fightet sich zum Keirin-Sieg

22:56 Uhr: Das Keirin-Finale der Männer: Paul, Lendel, Tjon En Fa und Lavreysen sind die vier Gegner des deutschen Duos Bötticher und Levy, die es beide in diesen Endlauf geschafft haben.

22:52 Uhr: Sebastian Mora bleibt damit auch nach dem ersten Abend in London Spitzenreiter in der Endurance League. Der Spanier hat nun 89 Punkte, Hoover 84. Corbin Strong ist mit 68 Punkten nun Dritter. Imhof hat jetzt 45 Zähler und rangiert in der Gesamtwertung auf dem elften Platz.

22:50 Uhr: Mora scheidet nun auch aus - Platz 3, genau wie im Scratch. In der Gesamtwertung der Endurance League wird er die Führung behaupten, aber Gavin Hoover kommt näher an ihn heran. Der US-Amerikaner gewinnt die Elimination!

22:49 Uhr: Clever gemacht von Mora: Er baut Imhof ein, als die Beiden zum ersten Mal nach hinten durchgesackt sind, und fährt dann auf den letzten Metern vor der Sprintlinie an ihm vorbei. Imhof wird somit Fünfter in der Elimination - immerhin, ein starker Abend für den Schweizer Scratch-Sieger.

22:47 Uhr: Imhof fährt mehr als das halbe Rennen an erster Position auf der Innenbahn. Das kostet sehr viel Kraft und führt wahrscheinlich nicht zum Sieg in der Elimination, aber wird ihn weit und zu vielen Punkten bringen. Immer an seinem Hinterrad: Gesamtspitzenreiter Mora.

22:45 Uhr: In den ersten Runden der Elimination gibt es keine Überraschung, aber nach etwa halber Distanz der Elimination scheidet Mallorca-Sieger Corbin Strong aus. Das kommt den Neuseeländer in der Gesamtwertung teuer zu stehen.

22:40 Uhr: Das letzte Endurance-Event des Abends läuft: Die Elimination der Männer. Kann der Schweizer Claudio Imhof auf seinen Scratch-Sieg jetzt noch einen draufsetzen?

22:33 Uhr: Halbfinale Nummer 2: Lea Sophie Friedrich trifft auf Kelsey Mitchell und Yana Tyshchenko. Auch sie fährt von vorne und kontrolliert das Rennen sehr geschickt. Zweimal versucht Mitchell sie zu überrumpeln, doch die Deutsche wehrt die Olympiasiegerin ab und zieht dann am Ende durch, als Mitchell eingeht. Tyshchenko kommt im Windschatten noch näher, aber nicht nah genug. Sieg für Friedrich! Es kommt zum Abschluss des Abends nachher zum deutschen Traum-Finale: Hinze vs. Friedrich!

22:30 Uhr: Emma Hinze, Olena Starikova und Mathilde Gros - das ist die Besetzung des ersten Halbfinals im Sprint-Turnier. Das wird kein Selbstläufer für Hinze! Sie fährt den Sprint von vorne und hält ihre Position auch auf der Schlussrunde, obwohl Starikova da nochmal extrem stark aufkommt und heranrückt. Hinze zieht ins Sprint-Finale ein!

22:25 Uhr: Maximilian Levy und Denis Dimitriev - zwei echte Routiniers des Sprint-Sports stehen im dritten und letzten Erstrundenlauf des Keirins von London. Sie treffen dort auf Tom Derache aus Frankreich, Hugo Barrette aus Kanada und Nicholas Paul aus Trinidad und Tobago. Letzterer ist der Favorit, doch im Sprint vorhin schied er im Lauf mit Levy aus. Der Deutsche fährt jetzt von ganz hinten an Pauls Hinterrad los. Er bleibt an ihm dran, als der zwei Runden vor Schluss beschleunigt. Dimitriev rückt dazwischen und gewinnt dann den Sprint um den Sieg - aber war das sauber? Die Jury guckt sich die Szenen nochmal an und entscheidet: Paul und Levy kommen weiter, Dimitriev wird distanziert.

22:19 Uhr: Stefan Bötticher trifft im zweiten Keirin-Lauf auf Jean Spies aus Südafrika, den Japaner Kento Yamasaki, den Russen Mikhail Iakovlev, Jordan Castle aus Neuseeland und den Litauer Vasilijus Lendel. Der Deutsche fährt auf der ersten Position direkt hinter dem Derny und lässt sich dann auf die vierte Position verdrängen, um von dort aus eingangs der Schlussrunde seinen Sprint zu starten und am Ende souverän vor Lendel zu gewinnen.

22:14 Uhr: Das Keirin-Turnier der Männer beginnt, und gleich im ersten Lauf ist Harrie Lavreysen im Einsatz. Der Niederländer fährt als Vierter los, ordnet sich dann weit hinten ein, aber sprintet am Ende doch souverän außenherum zum Sieg vor Jair Tjon En Fa aus Surinam.

22:10 Uhr: 35 Punkte sammelt Archibald heute in London für die Sprint League, Wild holt deren 37. In der Gesamtwertung führt Archibald mit nun 108 Punkten immer souveräner. Edmondson ist mit 73 Punkten Zweite, Wild mit 72 Zählern Dritte und Coles-Lyster mit 70 Punkten nun Vierte der Sprint League.

22:08 Uhr: Archibald gewinnt die Elimination, nachdem sie zwischendurch ein paar Mal fast ausgeschieden wäre. Wild wird Zweite und Edmondson belegt Rang drei.

22:07 Uhr: Ganz anders als Archibald und Edmondson hat es Kirsten Wild gemacht: Die Niederländerin fährt beinahe das ganze Rennen unten auf der Innenseite der Bahn und ganz weit vorne. Beide Wege führen aber nach Rom - oder halt in die Schlussrunden. Die Britin, die Australierin und die Niederländerin sind die drei letzten Überlebenden der Elimination.

22:05 Uhr: Nettie Edmondson macht es clever: Die Australierin sitzt ständig am Hinterrad von Archibald, und gemeinsam retten sie sich Sprint für Sprint an vorletzter und drittletzter Position über den Strich. Als Achtletzte scheidet dann überraschend Maggie Coles-Lyster aus Kanada aus, Archibald und Edmondson aber, die die ganze Zeit hinten sitzen,, kommen immer wieder mit durch.

22:01 Uhr: 38 Runden stehen in der Elimination jetzt auf dem Programm - und alle zwei Runden scheidet die Letztplatzierte aus. Die Erste, die ausscheidet, ist die Portugiesin Maria Martins. Es folgt die Slowakin Alzbeta Bacikova, dann die Spanierin Tania Calvo und als Vierte muss Kendall Ryan aus den USA die Segel streichen. Glück für Archibald, die beinahe an Ryans Stelle als Vierte ausgeschieden wäre!

21:57 Uhr: Das Elimination-Rennen der Frauen steht an und fast alle Frauen sitzen auf dem Rad - bis auf die Japanerin Yumi Kajihara. Sie diskutiert mit der UCI-Jury, und ganz offensichtlich geht es um ihr Material. Der Mechaniker bringt ein neues Hinterrad und montiert um. Offensichtlich hatte sie das falsche Ritzel montiert. Nach drei Minuten der Verzögerung geht es endlich los.

21:47 Uhr: Mathilde Gros wirkte im Keirin noch nicht besonders stark, doch im letzten Erstrundenlauf des Sprint-Turniers setzte sie sich jetzt recht souverän durch. Halbfinale für die Französin. Dort stehen neben ihr auch Tyshchenko, Starikova, Mitchell, Friedrich und Hinze.

21:45 Uhr: Martha Bayona Pineda versucht Yana Tyshchenko zu überraschen und attackiert schon zwei Runden vor Schluss. Sie reißt sofort eine große Lücke und versucht dann bis zum Ziel durchzuziehen. Doch am Ende kommt die Russin im Windschatten doch noch heran und geht vorbei zum Sieg. Tyshchenko im Halbfinale, Bayona Pineda ist raus und wird ihren gerade im Keirin eroberten vierten Gesamtrang in der Sprint League damit wohl wieder verlieren.

21:42 Uhr: Olena Starikova hat einen starken Abend erwischt! Die Ukrainerin gewinnt ihren Sprint-Vorlauf nach dem zweiten Platz im Keirin nun vor Lauriane Genest aus Kanada und ist damit die vierte Halbfinalistin.

21:39 Uhr: Mitchell fährt von der dritten Position los und muss eingangs der Schlussrunde ganz, ganz außen herum. Krupeckaite hält dagegen, doch am Ende ist die Kanadierin doch die Stärkste und steht im Halbfinale!

21:37 Uhr: Anastasiia Voinova, Simona Krupeckaite und Kelsey Mitchell bestreiten den dritten Erstrundenlauf im Sprint. Nach den beiden Favoritinnensiegen von Hinze und Friedrich, folgt nun auch Olympiasiegerin Mitchell ins Halbfinale? Vorhin im Keirin gingen ihr die Kräfte aus!

21:35 Uhr: Doch die kurze Pause macht Friedrich scheinbar gar nichts: Die 21-Jährige fährt ihren Sprint von vorne und lässt Shmeleva und Sato nicht den Hauch einer Chance. Souveräner Sieg für die neue Sprint-League-Spitzenreiterin!

21:33 Uhr: Daria Shmeleva und Mina Sato sind die Gegnerinnen von Lea Sophie Friedrich im zweiten Lauf des Sprint-Turniers. Nur 27 Minuten sind vorbei, seit Friedrich das Keirin-Finale gewonnen hat. Die Pausen hier in der Track Champions League sind wirklich eine Herausforderung!

"Das hat so wehgetan!" Friedrich über ihren Keirin-Sieg

21:31 Uhr: Der halbe Abend ist vorbei, weiter geht es mit dem Sprint-Turnier der Frauen - und Emma Hinze ist zurück auf der Bahn. Die Deutsche trifft auf Miriam Vece aus Italien und die Britin Sophie Capewell. Vece holt sich ganz am Anfang die Führung, doch Hinze nimmt sie sich in der zweiten Runde zurück, um dann den Sprint in der Schlussrunde von vorne zu gewinnen. Souveräner Durchmarsch ins Halbfinale, die Sturzverletzungen scheinen Hinze kaum zu behindern.

21:28 Uhr: 97 Punkte hat Lavreysen jetzt in der Sprint League, Bötticher als Zweiter steht bei 76 und Jeffrey Hoogland sowie Vasilijus Lendel liegen mit 47 Zählern auf Rang drei. Diese Kategorie der Track Champions League ist inzwischen die mit Abstand deutlichste und scheint entschieden.

21:26 Uhr: Bötticher fährt das Finale von vorne und die Beiden belauern sich lange mit einigen Wellen. Dann geht die Geschwindigkeit kontinuierlich hoch und Bötticher macht nichts falsch - doch am Ende kommt Lavreysen auf den letzten Metern doch noch an ihm vorbei. Favoritensieg für Lavreysen, aber Bötticher sichert seinen zweiten Gesamtrang ab.

Bötticher vs Lavreysen: Das Duell im Sprint-Finale von London

21:24 Uhr: Sprint-Finale! Bötticher vs. Lavreysen. Kann der 29-jährige Deutsche den Dominator aus der Niederlande ärgern?

21:20 Uhr: Claudio Imhof attackiert sieben Runden vor Schluss und reißt ein riesiges Loch! Vier Runden vor Schluss hat er eine halbe Runde Vorsprung auf den Rest. Der Schweizer ist ein starker Verfolgungsfahrer, der kann das hier durchziehen - und genau das gelingt ihm auch: Imhof gewinnt das Scratch-Rennen von London als Solist. Der Sprint um Platz zwei geht an Kazushige Kuboki aus Japan. Sebastian Mora wird Dritter und baut seine Gesamtführung damit etwas aus. Gavin Hoover Fünfter, Corbin Stron Zehnter.

Triumphales Solo: Schweizer Imhof stürmt zum Sieg im Scratch

21:18 Uhr: Ganz anders, als im Rennen der Frauen, geht es bei den Männern sofort zur Sache. Gavin Hoover, der Gesamtdritte der Endurance League wagt eine sehr frühe Attacke. Es läuft wieder zusammen, aber dann geht nach fünf Runden ein Quintett. Zwölf Runden vor Schluss aber ist das Feld wieder beisammen. Hier ist richtig Tempo drin!

21:15 Uhr: Das Scratch-Rennen der Männer ist an der Reihe. Die Endurance League der Männer war vor dem London-Wochenende die engste Liga der Track Champions League: Drei Mann liegen derzeit innerhalb von sechs Punkten an der Spitze. Hier ist alles drin heute und morgen!

21:09 Uhr: Friedrichs Sieg bedeutet 20 Punkte für die Sprint League, während Mitchell mit 7 Zählern und Hinze mit nur 1 Punkt gewertet werden. Damit führt Friedrich nun plötzlich in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung auf Hinze und 19 Punkte vor der Kanadierin!

Friedrich souverän: Sieg im Keirin für die Weltmeisterin

21:07 Uhr: Friedrich fährt an Starikovas Hinterrad auf zweiter Position los. In der vorletzten Runde übernimmt die Deutsche die Führung, aber Starikova beißt sich an ihrem Hinterrad fest. Kann die Ukrainerin nochmal kontern? Nein! Am Ende geht ihr die Kraft aus, während Friedrich souverän mit einer Radlänge Vorsprung gewinnt!

21:05 Uhr: Das Finale im Keirin mit Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich steht an. Gewinnt sie diesen Lauf, übernimmt sie vorläufig die Führung in der Sprint League!

21:02 Uhr: Bötticher folgt Lavreysen ins Sprint-Finale! Wie der Niederländer, so setzt sich auch der Deutsche ganz, ganz souverän im Halbfinale durch und es kommt zum Duell de Ersten gegen den Zweiten der Sprint League im Sprint-Turnier von London.

20:58 Uhr: Das erste Sprint-Halbfinale und Lavreysen sprintet früh los, um sich dann ganz souverän vor Jair Tjon En Fa und Denis Dimitriev durchzusetzen. Der Dominator der Sprint League steht erneut im Finale.

20:56 Uhr: Neues von Emma Hinze - zumindest optisch: Die Sprint-League-Spitzenreiterin sitzt nach ihrem Sturz auf der Rolle und erholt sich. Schürfwunden an der rechten Körperseite, ja, schlimmer verletzt aber eher nein.

Emma Hinze nach ihrem Sturz in London Fotocredit: Eurosport

20:54 Uhr: Karolina Karosiewicz hat kurz ihr Glück in der Flucht gesucht, kam aber nicht weg. Und dann wurde wieder gewartet - bis zu den letzten zwei Runden. Es kommt zum Sprint - und da setzt sich die vielleicht beste Sprinterin des Ausdauer-Feldes letztlich souverän durch: Kirsten Wild siegt vor der Portugiesin Maria Martins und der Gesamtführenden Katie Archibald.

20:51 Uhr: Die erste Hälfte des Scratch-Rennens der Frauen besteht aus Abwarten. Niemand wagt eine Attacke, das Feld rollt durchs Velodrom und wechselt sich in der Führungsarbeit gleichmäßig ab.

20:47 Uhr: Scratch der Frauen, das erste Endurance-Rennen des Abends. 20 Runden stehen an, Siegerin ist, wer zuerst über den Zielstrich kommt. Die Frage ist: Kommt es nach den fünf Kilometern zum Sprint des ganzen Feldes - wie in Litauen - oder können vorher einige Fahrerinnen wegfahren - wie auf Mallorca?

20:43 Uhr: Die sechs Finalistinnen im Keirin heißen damit nachher Mathilde Gros, Miriam Vece, Olena Starikova, Simona Krupeckaite, Martha Bayona Pineda und Lea Sophie Friedrich.

20:40 Uhr: Der dritte Keirin-Lauf und Olena Starikova sitzt direkt hinter dem Derny. Hinter ihr sitzt die Litauerin Simona Krupeckaite vor Kelsey Mitchell aus Kanada. Mitchell beschleunigt in die Schlussrunde hinein, kommt aber an der Ukrainerin Starikova nicht vorbei und geht dann auf der Zielgeraden völlig ein. Starikova gewinnt vor Krupeckaite und Mitchell scheidet überraschend aus!

20:36 Uhr: Während Hinze im Innenraum ihre Wunden leckt, setzt sich Keirin-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich im zweiten Keirin-Lauf durch. Sie muss tiefgehen, gewinnt ihr Rennen aber am Ende doch recht deutlich vor der Kolumbianerin Martha Bayona Pineda. Damit wird die 21-jährige Deutsche in der Sprint League nun Boden gutmachen auf ihre 24-jährige Landsfrau und Freundin Hinze.

20:32 Uhr: Schock für Hinze! Die Deutsche sitzt an zweiter Stelle hinter Gros, als Genest hinter ihr den Sprint eröffnet. Die Kanadierin rückt neben Hinze, und dann will die doch noch raus. Es kommt zur Berührung der Beiden und sie gehen zu Boden! Gros und Vece ziehen ins Keirin-Finale ein, und Hinze verliert wichtige Punkte. Doch die gute Nachricht ist: Hinze und Genest stehen beide auf und laufen jetzt in den Innenraum. Keine schlimmeren Verletzungen!

Sturz mit bösen Folgen: Hinze crasht im Keirin und verpasst Finale

20:30 Uhr: Der erste Keirin-Lauf der Frauen, und sofort ist Champions-League-Spitzenreiterin Emma Hinze im Einsatz! Die Deutsche trifft auf Lauriane Genest aus Kanada, Mathilde Gros aus Frankreich, die Britin Sophie Capewell und die Italienerin Miriam Vece.

20:26 Uhr: Auch Harrie Lavreysen zieht überlegen ins Halbfinale ein. Er lässt erst dem Polen Mateusz Rudyk den Vortritt, zieht dann in der Schlussrunde aber problemlos vorbei und siegt deutlich!

20:23 Uhr: Sehr souveräne Vorstellung von Stefan Bötticher! Der Deutsche setzt sich von vorne mit mehreren Radlängen Vorsprung in seinem Vorlauf durch und steht im Halbfinale.

20:20 Uhr: Durch das Quarantäne-Fehlen von Hoogland kommt es im vierten Vorlauf der Sprinter jetzt zum Duell statt zum Dreierlauf: Hugo Barrette aus Kanada und der Russe Denis Dimitriev kämpfen ums Halbfinale - und Dimitriev setzt sich von hinten souverän durch.

20:17 Uhr: Maximilian Levy ist an der Reihe! Der deutsche Routinier trifft auf Nicholas Paul aus Trinidad und Tobago und den Franzosen Tom Derache. Letzterer fährt von vorne, während sich Levy und Paul hinten belauern. Der Deutsche macht das sehr stark und hält den 200-Meter-Weltrekordler ganz außen. Dadurch kommt Paul an beiden nicht mehr vorbei, aber auch Levy schafft es am Ende nicht mehr an Derache vorbei. Levy ist raus, war aber nah dran am Franzosen und sammelt dadurch gute Punkte. Überraschung Nr. 3 des Abends: Paul ist raus, Derache im Halbfinale.

Levy schaltet den Weltrekordler im Sprint aus

20:13 Uhr: Jean Spies aus Südafrika, Vasilijus Lendel aus Litauen und Mikhail Iakovlev aus Russland sind unterwegs und belauern sich, wie gewohnt, auf der ersten ihrer drei Runden. Iakovlev wartet lange ganz hinten und spurtet dann eingangs der Schlussrunde los. Doch dann zieht Lendel vor ihm raus, hält stark dagegen und setzt sich dann hauchdünn durch - die zweite Überraschung des Abends: Lendel ist im Halbfinale!

20:10 Uhr: Jair Tjon En Fa aus Surinam, Kevin Santiago Quintero aus Kolumbien und der Franzose Rayan Helal eröffnen den Abend im ersten Sprint-Lauf der Männer. Helal fährt von vorne und sprintet mit großem Vorsprung in die Schlussrunde, doch dann rauscht Tjon En Fa heran und schiebt sich auf der Zielgeraden tatsächlich noch vorbei! Der Mann aus Surinam ist im Halbfinale!

20:00 Uhr: Lights out, Lightshow on - oder so. Die Bahn jedenfalls leuchtet jetzt in bunten Farben und ein LED-Feuerwerk wird in der Halle abgebrannt. Jetzt geht's gleich los!

19:55 Uhr: Das niederländische Sprinter-Team ist heute deutlich kleiner, denn drei Team-Mitglieder sind in Corona-Quarantäne und müssen auf die London-Rennen daher verzichten: Jeffrey Hoogland, der Dritter der Sprint League der Männer, und die beiden Sprinterinnen Shanne Braspenninckx und Laurine van Riessen. Einzig Sprint-League-Spitzenreiter Harrie Lavreysen wird also fahren.

19:50 Uhr: So langsam steigt die Spannungskurve im Lee Valley Park, dem Olympia-Velodrom von 2012. Einige Athleten waren bis eben noch zum Warmfahren auf der Bahn, jetzt wird es dunkler und den Zuschauern wird eingeheizt. Der erste Wettkampf des Abends wird um etwa 20:05 Uhr unserer Zeit die erste Runde im Sprint-Turnier der Männer.

19:30 Uhr: Felix Mattis begrüßt Dich im Liveticker zum vorletzten Champions-League-Abend der Premierensaison! In 30 Minuten beginnt die Action hier im Velodrom von London. Wir begleiten hier im Ticker jeden Lauf, damit Ihr alles nachlesen könnt, falls Ihr im Felix Mattis begrüßt Dich im Liveticker zum vorletzten Champions-League-Abend der Premierensaison! In 30 Minuten beginnt die Action hier im Velodrom von London. Wir begleiten hier im Ticker jeden Lauf, damit Ihr alles nachlesen könnt, falls Ihr im Livestream etwas verpassen solltet.

