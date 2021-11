Der 29-Jährige behauptete sich schon im Sprint-Turnier gut und kam dort ins Halbfinale, bevor er dann zum Abschluss des Abends im Keirin richtig überraschte und die beiden niederländischen Top-Favoriten Harrie Lavreysen und Jeffrey Hoogland hinter sich ließ.

In der Sprint League der Männer führt Lavreysen vor Bötticher und Hoogland, während Hinze bei den Frauen vor der kanadischen Olympiasiegerin Kelsey Mitchell an der Spitze liegt. Friedrich ist dort Dritte.

Ad

In der Endurance League der Frauen wurde Katie Archibald ihrer Favoritinnenrolle mehr als gerecht und setzte sich mit Platz vier im Scratch und einem souveränen Sieg in der Elimination an die Spitze.

UCI Track Champions League Action, Spannung, Spektakel: Das macht die Champions League so attraktiv VOR 14 STUNDEN

Bei den Männern dominierte der Neuseeländer Corbin Strong den Abend und gewann sowohl Scratch als auch Elimination, um mit voller Punktzahl von 40 Zählern die Gesamtführung und das damit verbundene Hellblaue Trikot zu übernehmen.

SO LIEF DER ERSTE CHAMPIONS LEAGUE-ABEND

22:03 Uhr: Hinze führt die Sprint League nach der ersten Champions League-Station auf Mallorca mit 37 Punkten vor Keirin-Siegerin Mitchell (35 Punkte) und Friedrich (30 Punkte) an.

22:00 Uhr: Hinze vs. Friedrich. Das Traumfinale zwischen den beiden deutschen Sprinterinnen beschließt den ersten Abend der Track Champions League! Friedrich fährt von vorne und Hinze treibt sie von hinten an. Eingangs der zweiten Runde gehen beide aus dem Sattel. Kurz ist die Lücke da, doch Hinze sticht nicht innen durch. Sie wartet nochmal kurz ab und dann wird es am Ende ganz knapp, aber Hinze gewinnt mit einigen Zentimetern Vorsprung bei einer eingeblendeten Maximalgeschwindigkeit von 73 km/h!

21:56 Uhr: Lavreysen führt die Sprint League an. Der Niederländer hat nach Sprint-Sieg und Platz 2 im Keirin 37 Punkte auf dem Konto und ist somit Erster nach dem Champions-League-Auftakt. Bötticher folgt mit 33 Punkten auf Platz zwei, Hoogland ist mit 30 Zählern Dritter.

21:52 Uhr: Und gleich das nächste Finale: Das Keirin der Männer und Stefan Bötticher schlägt die niederländischen Top-Favoriten Lavreysen und Hoogland! Der Deutsche ist früh vorne, lässt sich dann zurückfallen und schnappt sich das Hinterrad von Hoogland, während Lavreysen hinten wartet. Eingangs der Schlussrunde wartet der Deutsche gut ab, schaut sich um und beschleunigt dann nochmal, um am Ende an Hoogland vorbeizuziehen und zu gewinnen! Bärenstark!

21:45 Uhr: Volle Ausbeute für Corbin Strong: 40 Punkte! Der Neuseeländer übernimmt die Führung in der Endurance League der Männer nach der ersten Champions League-Station auf Mallorca mit zehn Zählern Vorsprung auf den Portugiesen Iuri Leitao. Dritter ist Hoover mit 27 Zählern.

21:43 Uhr: Die Elimination der Männer läuft und das Tempo ist von Beginn an extrem hoch. Schon nach halber Distanz wirkt das Feld etwas müde, aber große Überraschungen bleiben zunächst aus. Besonders souverän: Sebastian Mora. Der Spanier fährt beinahe das gesamte Rennen von vorne und behauptet sich trotzdem lange, um schließlich Dritter zu werden. Das finale Duell tragen Gavin Hoover (USA) und Corbin Strong (Neuseeland) aus - und der schon im Scratch siegreiche Neuseeländer Strong gewinnt auch die Elimination!

21:31 Uhr: Alles gut, sagen die Kommissäre: Friedrich steht gegen Hinze im Sprint-Finale.

21:29 Uhr: Kelsey Mitchell, Olena Starikova und Lea Sophie Friedrich - das zweite Sprint-Halbfinale: Friedrich fährt vorne und schaut sich immer wieder um. Als Mitchell dann in Runde zwei nach oben rückt, beschleunigt die Deutsche vorne. In die Schlussrunde hinein kommt Mitchell von Position 3 vor und zieht neben Friedrich, doch die hält dagegen und behauptet sich auf der Innenbahn! Friedrich kommt als Erste ins Ziel! Doch in der Schlusskurve kommt sie dabei etwas über die rote Linie. Was sagen jetzt die Kommissäre?

21:25 Uhr: Shanne Braspennincx, Emma Hinze und Lauriane Genest bestreiten das erste Sprint-Halbfinale. Die Niederländerin übernimmt die erste Position und Hinze sitzt dahinter, um dann in der Schlussrunde zu beschleunigen und souverän zum Sieg vorbeizuziehen. Mit einer 11,3-Sekunden-Schlussrunde rauscht Hinze ins Finale!

21:20 Uhr: Nicholas Paul holt sich den dritten Keirin-Vorlauf mit einem langen Sprint von vorne vor dem Kanadier Hugo Barrette. Im Keirin-Finale treffen Paul und Barrette nachher also auf Yamasaki, Hoogland, Lavreysen und Bötticher.

21:15 Uhr: Kento Yamasaki auf der Achterbahn: Erst stürzt der Japaner beim Aufstellen für den zweiten Keirin-Vorlauf, und dann siegt er doch noch vor Jeffrey Hoogland - Hut ab! Max Levy bleibt chancenlos.

Fauxpas in der Champions League: Yamasaki fällt vor dem Start vom Rad

21:09 Uhr: Im ersten Halbfinal-Lauf des Keirin der Männer trifft Stefan Bötticher unter anderem auf Sprint-Sieger Harrie Lavreysen. Der Deutsche setzt sich zunächst an die sechste Position und startet dann zwei Runden vor Schluss mit Vollgas. Bötticher reißt ein ordentliches Loch und rauscht in Führung liegend in die letzte Runde, um seine Position dann sogar bis zur Linie zu verteidigen - Sieg für Bötticher! Lavreysen wird hauchdünn vor dem Litauer Vasilijus Lendel Zweiter und rettet sich geradeso ins Finale.

21:04 Uhr: Da Archibald im Scratch bereits Vierte war übernimmt die Britin nach der ersten Station der Track Champions League auf Mallorca die Führung in der Endurance League: 33 Punkte hat Archibald auf dem Konto. Zweite ist Scratch-Siegerin Maggie Coles-Lyster mit 30 Zählern. Sie war in der Elimination Sechste.

21:02 Uhr: Zwischendurch war es sehr knapp für Kirsten Wild: Etwa zur Rennhalbzeit wäre die Niederländerin fast ausgeschieden, dann aber passte sie besser auf und so kommt es in der Elimination am Ende zum Favoritinnen-Duell zwischen ihr und Katie Archibald, das die Britin schließlich überlegen gewinnt. Wild nimmt zu Beginn der Schlussrunde schon die Beine hoch. Sieg in der Elimination für Archibald!

20:50 Uhr: Elimination steht an - die Frauen machen den Anfang. Und so funktioniert's: 18 Fahrer:innen starten gemeinsam und das Ziel wartet nach 36 Runden. Allerdings scheidet jede Runde die oder der Letzte aus, so dass auf den letzten zwei Runden nur noch ein Duell um den Sieg ausgefochten wird.

20:45 Uhr: Shanne Braspennincx gewinnt den letzten Vorlauf und wir haben die sechs Sprint-Halfinalistinnen beisammen: Hinze, Friedrich, Mitchell, Genest, Starikova und Braspennincx.

20:42 Uhr: Olena Starikova aus der Ukraine gewinnt den fünften Erstrundenlauf mit einem langen Sprint: Schon zwei Runden vor Schluss hat sie beschleunigt, sich dann aber gut behauptet.

20:37 Uhr: Nach den zwei deutschen sind auch die beiden kanadischen Sprinterinnen beide souverän im Halbfinale: Lauriane Genest folgt Mitchell. Zwei Erstrunden-Läufe stehen noch aus.

20:34 Uhr: Keirin-Siegerin Kelsey Mitchell ist im dritten Lauf an der Reihe und wird etwas überrascht: Die Kanadierin sitzt ganz hinten, als Yana Tyshchenko früh eröffnet. Kurzzeitig sieht es aus, als könne die Russin sich durchsetzen. Doch am Ende kommt Mitchell doch noch heran und zieht problemlos vorbei.

20:30 Uhr: Zweiter Erstrunden-Lauf und Lea Sophie Friedrich trifft auf die Japanerin Mina Sato sowie die Russin Anastasia Voinova. Voinova bekommt dann auf der zweiten Runde eine große Führung, doch Friedrich eröffnet den Sprint und siegt noch deutlicher als zuvor Hinze. Waren das drei, vier oder 17 Radlängen? Viel jedenfalls.

20:27 Uhr: Das Sprint-Turnier der Männer ist durch und das der Frauen beginnt. Im ersten von sechs Läufen in der 1. Runde ist sofort Emma Hinze dabei. Laurine van Riessen fährt auf der 1 und Hinze startet zwar auf der 3, rückt aber früh auf die 2 vor. Eingangs der Schlussrunde beginnt dann der Spurt und Hinze setzt sich mit zwei Radlängen Vorsprung problemlos durch.

20:23 Uhr: Sprint-Finale der Männer - und jetzt sind wir beim klassischen Modus mit nur zwei Startern. Und prompt kommt es zu echten Stehversuchen auf der Gegengeraden. Iakovlev fährt vorne und Lavreysen scheint von hinten mit ihm zu spielen. Eingangs der Schlussrunde geht es dann auf Vollgas hoch. Der Weltmeister zieht schon vor der Schlusskurve vorbei und Iakovlev steckt auf. Überlegener Sieg für Lavreysen!

Überlegener Sieg: Weltmeister Lavreysen lässt Iakovlev keine Chance

20:17 Uhr: In der ersten Rennhälfte bleibt das Feld beisammen und brav aufgereiht. Die Führungen wechseln bis zwölf Runden vor Schluss gleichmäßig. Dann aber attackiert Imhof. Der Spanier WorldTour-Straßenprofi Sebastian Mora schließt die Lücke und zieht dann zehn Runden vor Schluss sofort durch. Es bildet sich ein Quartett mit ihm, Imhof, Kelland O'Brien aus Australien und dem Japaner Kazushige Kuboki. Doch vier Runden vor Schluss kommt es zum Zusammenschluss und so wird schließlich um den Sieg gesprintet: Corbin Strong aus Neuseeland gewinnt das Scratch-Rennen!

20:10 Uhr: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Scratch der Männer - dasselbe Format über dieselbe Distanz wie zuvor bei den Frauen: 20 Runden, fünf Kilometer, und wer als erstes im Ziel ist, ist als erstes im Ziel. So einfach ist das. Kein Deutscher steht am Start, aber mit Claudio Imhof ein deutschsprachiger Schweizer.

20:03 Uhr: Hinze und Friedrich fahren von den Positionen 1 und 2, Mitchell sitzt auf der 4. Auf der drittletzten Runde attackiert Gros und Friedrich springt ans Hinterrad. In der letzten Runde sind Friedrich und Hinze vorn, doch durch die letzte Kurve hindurch rauscht Mitchell außen herum mit Höchstgeschwindigkeit heran und siegt vor Hinze, Bayona Pineda. Friedrich wird Vierte!

"Ein super Rennen!" Hinze fährt im Keirin aufs Podest

20:01 Uhr: Das Keirin-Finale der Frauen steht an - und beide Deutschen sind dabei: Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich bekommen es aber unter anderem mit Olympiasiegerin Kelsey Mitchell aus Kanada zu tun. Das wird aus deutscher Sicht jetzt der erste Krimi des Abends!

19:58 Uhr: Das zweite Halbfinale ist das mit deutscher Beteiligung: Doch Bötticher ist gegen Hoogland und Iakovlev nicht unbedingt favorisiert. Er fährt von der 1, verschleppt aber das Tempo gut und lässt die anderen Beiden früh aufrücken. Iakovlev eröffnet den Sprint dann früh und Hoogland sitzt ganz hinten. Der Niederländer hat am Ende den längsten Weg und unterliegt knapp gegen den Russen. Bötticher nur Dritter. Lavreysen gegen Iakovlev wird das Finale im Sprint!

19:54 Uhr: Das Sprint-Halbfinale der Männer beginnt mit einem spannenden Lauf. Lavreysen fährt von vorne, lässt sich dann in Runde 2 bewusst überholen und schlägt am Ende doch noch souverän zu. Lavreysen gewinnt mit 190 Herzschlägen pro Minute vor Paul und Rudyk und zieht ins Finale ein!

19:49 Uhr: Zugunsten des TV-Formats wurde das Scratch für die Champions League verkürzt. 20 Runden, also 5 Kilometer - das ist fast schon eine Sprintdistanz. Und entsprechend schnell wird das Rennen von Beginn an gefahren. Maggie Coles-Lyster aus Kanada versucht es kurz vor Rennhalbzeit mit einem Ausreißversuch! Olivija Baleisyte aus Litauen und Hanna Tserakh aus Belarus gehen mit und im Feld fehlt der Zug - das Trio kommt durch und Coles-Lyster siegt!

Favoritinnen verzocken sich: Kanadierin siegt überraschend im Scratch

19:42 Uhr: Als nächstes wartet die erste Endurance-Disziplin auf uns: Das Scratch der Frauen. Alle 18 Endurance-Fahrerinnen sind dabei gemeinsam auf der Strecke und das Prinzip ist einfach: Wer nach 20 Runden zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Es gibt kein Halbfinale oder eine erste Runde, sondern nach fünf Kilometern haben wir unsere erste Champions League-Rennsiegerin der Geschichte!

19:38 Uhr: Friedrich, Bayona Pineda, Gros, Vece, Mitchell und Hinze - das sind unsere sechs Finalistinnen im Keirin hier auf Mallorca.

19:35 Uhr: Bärenstarker Auftritt von Emma Hinze! Mitchell startet von vorne und die Olympiasiegerin hat den Joker daher auf ihrer Seite. Doch Hinze rückt aus Position 5 früh auf die 3 vor und platziert sich weit oben, um in der letzten Runde nach unten zu kippen und dann mit hoher Geschwindigkeit noch auf Platz 2 zu kommen - Taktik geht auf, Mitchell und Hinze stehen im Finale!

19:31 Uhr: Mathilde Gros aus Frankreich und die Italienerin Miriam Vece setzen sich im zweiten Lauf des Keirin-Halbfinals durch, und jetzt warten wir auf den dritten Durchgang - mit Emma Hinze, die aber mit Kelsey Mitchell und Anastasia Voinova mindestens zwei beinharte Kontrahentinnen hat, die hier ebenfalls zum Favoritenkreis zählen!

19:27 Uhr: Gleich im ersten von zwei Keirin-Halbfinals steht Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich auf der Bahn - und die Deutsche wird ihrer Favoritinnenrolle gerecht, setzt sich souverän durch, lässt über die Ziellinie 'ausrollen', wenn man das bei 62,2 km/h so nennen darf.

19:25 Uhr: Weiter geht's mit dem Keirin der Frauen: Sechs Fahrerinnen fahren zwei Runden hinter einem Motorrad bis hoch auf 50 km/h, dann schert das sogenannte Derny aus und die Athletinnen fahren drei Runden Vollgas um den Sieg.

19:23 Uhr: Harrie Lavreysen macht es seinem Landsmann nach und siegt auch überlegen von vorne. Die Halbfinalisten stehen also fest: Rudyk, Iakovlev, Paul, Bötticher, Hoogland und Lavreysen haben sich qualifiziert.

19:20 Uhr: Jeffrey Hoogland, der erste der beiden niederländischen Top-Favoriten gewinnt seinen Lauf souverän - mit einer Herzfrequenz von 196 Schlägen kommt der 97-Kilogramm-Hüne ins Ziel!

19:16 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag, wie versprochen: Im vierten Lauf kommt jetzt mit Stefan Bötticher schon der zweite Deutsche - und auch er setzt sich auf die zweite Position. Von seinem Hinterrad beschleunigt Kevin Quintero Chavarro früh, doch Bötticher hält ihn in Schach und gewinnt den Lauf - Halbfinale für ihn!

19:14 Uhr: Levy nimmt die zweite Position ein und hält dann das Sprinterloch zu Nicholas Paul aus Trinidad und Tobago. Das sieht zunächst sehr gut aus, doch am Ende fehlt die Kraft, um noch vorbeizuziehen. Paul gewinnt und zieht ins Halbfinale aus - Levy und der Japaner Kento Yamasaki sind leider raus.

19:11 Uhr: It's on! Und Levy und Hinze haben mit ihrer Einschätzung Recht: Das Belauern fällt hier im 3-Mann-Sprint kürzer aus, die Geschwindigkeit steigt schneller. Der Pole Mateusz Rudyk gewinnt den ersten Lauf, der Russe Mikhail Iakovlev den zweiten. In Lauf 3 steht dann Max Levy als erster Deutscher am Start.

19:05 Uhr: Die Sprints werden hier in der Champions League in der 1. Runde und im Halbfinale mit drei Athlet:innen ausgetragen. Nur im Finale gilt die klassische Eins-gegen-Eins-Formel. Was das ändert? Diewerden hier in der Champions League in der 1. Runde und im Halbfinale mit drei Athlet:innen ausgetragen. Nur im Finale gilt die klassische Eins-gegen-Eins-Formel. Was das ändert? Hier die Einschätzung von Max Levy und Emma Hinze

19:00 Uhr: Los geht's! Die Track Champions League beginnt, und den Anfang machen jetzt gleich die Sprinter mit ihrer ersten Runde. Sechs Läufe mit je drei Fahrern warten auf uns. Die besten Zwei kommen jeweils ins Halbfinale.

18:55 Uhr: 5 Minuten noch bis zum Beginn der Rennen - und im Velodrom wird gerade die erste beeindruckende Lightshow abgefackelt. Die Spannung steigt auf Mallorca!

18:40 Uhr: Felix Mattis begleitet für Euch den Auftakt der UCI Track Champions League in Palma de Mallorca ab 18:45 Uhr hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr die Rennen in unserem Livestream auch direkt selbst beobachten!

Eurosport überträgt die erste Runde der UCI Track Champions League aus dem Velòdrom Illes Balears in Palma de Mallorca am 6. November von 18:45 bis 22:15 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1. Zudem ist das Event bei GCN+ zu sehen.

Levy adelt Champions League: "It brings the Salz in die Suppe"

UCI Track Champions League Neuer Wettbewerb: So funktioniert die UCI Track Champions League 27/10/2021 AM 15:25