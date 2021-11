Am grundlegenden Prinzip ändert sich nichts: Im Sprint geht es auch bei der Champions League darum, aus dem stehenden Start nach drei Runden im Velodrom als erstes den Zielstrich zu überqueren.

Doch anstatt ein reines Duell auszutragen, werden in den kommenden Wochen in den sechs Vorläufen und zwei Halbfinals jedes der fünf Champions-League-Events drei Personen auf der Bahn sein. Einzig die Finals werden auch in der Champions League im Duell entschieden.

Und dieses Hinzufügen einer dritten Person dürfte die Disziplin Sprint stark verändern. Da sind sich auch die deutschen Sprint-Asse Maximilian Levy und Emma Hinze - jeweils vierfache Bahn-Weltmeister - einig.

"Stehversuche werden weniger eine Rolle spielen", vermutete Levy im Gespräch mit Eurosport am Trainingstag auf Mallorca. "Die Geschwindigkeit wird sehr schnell nach oben gehen."

Weniger Abwarten, mehr Speed

Normalerweise schauen sich die Fahrer:innen im Sprint auf der ersten von drei Runden lange an, belauern sich und warten den richtigen Moment ab, um zu beschleunigen und die Konkurrenz zu überraschen. Dieses Abwarten dürfte sich zu dritt verkürzen, glaubt auch Hinze:

"Ich denke es werden sehr schnelle Rennen, weil jede in der ersten Position sein will. Es dürfte wie ein kleines Keirin werden - weniger Taktik als sonst beim Sprint, aber sehr schnell", so die 24-Jährige.

Levy hofft, dass ihm der dadurch länger mit hoher Geschwindigkeit gefahrene Sprint entgegenkommt. "Längere Sprints kann ich besser", meinte er vor dem Start der UCI Track Champions League und hoffte, dass trotzdem auch das Taktieren nicht zu kurz kommt:

"Die Herausforderung ist es jetzt, gleich zwei Gegnern deine Taktik aufzuzwingen. Das ist etwas, was ich gut kann, also hoffe ich, dass ich für ein paar Überraschungen sorgen kann."

