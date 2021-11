Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kristina Vogel spricht im Eurosport-Interview über die Möglichkeiten, die die hochgetakteten, actiongeladenen Primetime-Veranstaltungen mit vielen technischen Features und visuellen Effekten dem Bahnradsport bieten. Vogel freut sich zudem über den Equal-Pay-Ansatz der Serie und ist auch drei Jahre nach ihrem Unfall noch Feuer und Flamme für den Bahnradsport.

Kristina Vogel, welches Gefühl vermittelt der Bahnradsport?

Ad

Kristina Vogel: Bahnradsport ist einfach fantastisch. Wenn man auf die Bahn geht, kann man die Geschwindigkeit spüren und hören. Es ist, als ob die Geschwindigkeit greifbar wäre.

UCI Track Champions League Niederländisches Gold-Duo freut sich auf Champions League VOR 7 STUNDEN

Pandemie-bedingt waren die Highlights auf der Bahn eher knapp. Das Jahr 2021 hatte mit Olympia, der EM und der WM aber schon einiges zu bieten - jetzt folgt der Start der UCI Track Champions League. Ist das nicht vielleicht sogar zu viel für ein Jahr?

Vogel: Nach der coronabedingten Pause sind wir hungrig auf Bahnradsport-Events. Es ist dieses Gefühl, nervös zu sein, das man als Sportler braucht. Wenn man erstmal auf der Bahn ist, kann man nicht genug vom Wettkampf bekommen.

Auf Mallorca schlägt der Bahnradsport mit dem ersten Event der neuen UCI Track Champions League ein neues Kapitel auf. Was macht diese Serie so besonders?

Vogel: Es ist großartig, dass wir mit der UCI Track Champions League ein spannendes neues Format haben. So können wir die Top-Athleten im Fernsehen verfolgen und vielleicht ein paar neue Stars im Bahnradsport aufbauen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr über die Athleten erfahren können, dass wir herausfinden, wer er oder sie ist und welche Geschichten die Leute zu erzählen haben. Ich kann nicht genug vom Radsport bekommen und freue mich riesig auf die UCI Track Champions League.

Jetzt ist nicht jeder mit dem Reglement beim Bahnradsport vertraut. Eignet sich die UCI Track Champions League auch für Zuschauer, die zum ersten Mal beim Bahnradsport dabei sind?

Vogel: Es ist gut, dass das Format für alle einfach zu verstehen ist. Also keine Angst, wenn man Neuling ist und die Regeln noch nicht kennt. Ich verspreche, dass man hundertprozentig mitreden kann, sobald man ein Event gesehen hat.

Sie sind Botschafterin der UCI Track Champions League. Was bedeutet Ihnen diese Rolle und was erhoffen Sie sich davon?

Vogel: Ich kann den Sport nicht mehr selbst ausüben, aber mein Herz brennt immer noch für den Bahnradsport. Deshalb ist es mir eine Ehre, Botschafterin für diese großartige Veranstaltung zu sein. Denn ich möchte die Liebe zum Bahnradsport an viele Menschen weitergeben, die ihn im Fernsehen oder in den Arenen verfolgen. Das Format ist für alle gemacht - für die Profis, für die Fans und auch für die Leute, die den Bahnradsport noch entdecken wollen. Ich möchte dazu beitragen, die Liebe zum Bahnradsport weiterzugeben und die Menschen für diesen Sport zu begeistern.

Bei der UCI Track Champions League fährt die gleiche Anzahl an Fahrerinnen und Fahrern um das gleiche Preisgeld. Das ist ja längst noch nicht überall im Sport üblich...

Vogel: Wir leben in einer Zeit, in der der Sport gleichberechtigt sein muss. Es ist großartig, dass das im Bahnradsport der Fall ist und dass wir bei den Events die gleiche Zahl an Starter:innen bei Frauen und Männern und da auch das gleiche Preisgeld haben. Ich finde es sehr gut, dass wir im Bahnradsport die Frauen fördern und ihnen die gleichen Möglichkeiten bieten wie den Männern. Manchmal ist der Frauenradsport etwas anders als der der Männer, einfach weil wir Frauen sind. Daher es macht Sinn, sie auf unterschiedliche Weise zu sehen, aber dennoch gemeinsam ein tolles Event zu schaffen.

UCI Track Champions League - eine neue Ära beginnt Fotocredit: Eurosport

Welche Bedeutung hat der Bahnradsport im Allgemeinen für Sie?

Vogel: Der Bahnradsport bedeutet für mich alles. Jedes Mal, wenn ich auf einer Bahn bin, sie rieche und fühle, geht mir das Herz auf. Ich glaube, man sieht dieses Feuer in meinem Herzen, wenn ich auf eine Bahn komme. Es ist meine Welt.

Was macht diese Faszination für Sie aus?

Vogel: Als Profi besteht die Welt für dich nur aus dem Radsport. Das bedeutet, dass es viele Zeiten gibt, in denen man auf Reisen ist, nicht zu Hause ist und ich meinen Freund an seinem Geburtstag nicht sehe. Oder wenn man zu Hause bleiben muss, um sich zu erholen, während andere Leute auf Partys gehen. Aber das ist eben meine Welt. Es ist eines der besten Gefühle, auf die Bahn zu kommen, und es ist überwältigend, wenn man die Geschwindigkeit spürt und spürt, wie es sich anfühlt, zu gewinnen, auf dem Podium zu stehen und die Goldmedaille umgehängt zu bekommen. Ich sage immer, es ist wie bei einer Mutter, die ihr neugeborenes Baby zum ersten Mal in den Arm nimmt - das ist das Gefühl, das man hat, wenn man seine olympische Goldmedaille bekommt.. Das erste Mal, wenn sie einem um den Hals hängt, das ist einfach toll! Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist alles: Glück, Kraft, und manchmal ist es auch frustrierend, aber ich würde es nie ändern wollen, ich möchte es nicht missen.

Was unterscheidet den Bahnradsport von anderen Sportarten?

Vogel: Bahnradsport ist gefährlicher als Straßenradsport. Als Bahnradsportler trainiert man häufig im Fitnessstudio, fährt häufig auf der Straße und bestreitet viele Wettkämpfe auf der Bahn. Außerdem beginnen die Bahnradrennen oft morgens und enden sehr spät, so dass ich manchmal mehr als zwölf Stunden auf der Bahn war, was im Vergleich zu anderen Sportarten einzigartig ist. Das bedeutet, dass man sich während eines Wettkampfs immer wieder neu konzentrieren muss. Das ist vielleicht ein Grund dafür, dass der Radsport, insbesondere der Bahnradsport, eine der härtesten Sportarten der Welt ist.

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen, um als Bahnradsportler:in erfolgreich zu sein?

Vogel: Wer Weltmeister werden will - oder einer der besten Athleten -, muss schnell fahren, aber auch einen sehr starken Kopf haben. Man muss sich konzentrieren, egal was auf oder neben der Strecke passiert, und trotzdem flexibel sein. Manchmal gibt es Momente, die man nicht ändern kann. Man muss sich fokussieren und sagen: "Okay, das ist passiert, jetzt mache ich es so" - dazu muss man schnell fahren, konzentriert sein und dann flexibel auf die Situationen reagieren, die auf der Strecke passieren.

Eurosport überträgt die erste Runde der UCI Track Champions League aus dem Velòdrom Illes Balears in Palma de Mallorca am 6. November von 18:45 bis 22:15 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 sowie im kostenlosen Livestream auf eurosport.de und bei Eurosport mit Joyn. Zudem ist das Event bei GCN+ zu sehen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Wird ein echtes Blutbad": Clancy erwartet beinharten Auftakt

Fünf gute Gründe: Darum wird die UCI Track Champions League heiß

UCI Track Champions League "Wird eine richtige Show": Hinze fiebert Champions League entgegen GESTERN AM 17:31