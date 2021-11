Auch im Movistar-Team, wo Mora zuletzt unter Vertrag stand, hätten das Männer- und das Frauen-Team dieselben Bedingungen. Der Radprofi fährt nicht nur Ausdauerdisziplinen auf der Bahn, sondern ist auch bei Straßenrennen am Start.

Bei der UCI Track Champions League werden bei den insgesamt fünf Events mehr als 500.000 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Jeweils 25.000 Euro gibt es für diese vier Gewinner der Champions League - Männer wie Frauen gleich bedient.

Mora ist ohnehin ein Fan des neuen Bahnrad-Formats, das komprimierter ist und damit für die Zuschauer spannender werden soll.

"Es ist sehr kompakt und schnell. Die Fernsehzuschauer können sehen, worum es beim Bahnradfahren geht", meinte der Spanier im Gespräch mit Eurosport.es : "Es ist eine Möglichkeit, dem Bahnradsport mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Das ist sehr wichtig." Innovationen seien generell entscheidend, um für mehr öffentliches Interesse am Bahnradsport zu sorgen, erklärte Mora weiter.

Mora hofft auf mehr Zuschauer im Velodrom

Daher habe auch er sich entschieden bei dem fünfteiligen Event teilzunehmen: "Wenn die besten Fahrer des Bahnradsports nicht dabei wären, hätte es nicht dieselbe Relevanz. Ich denke, es ist ein Versuch, dieser Welt, die wir lieben, maximale Sichtbarkeit zu schenken."

Zudem hofft Mora, dass sich durch die UCI Track Champions League mehr Leute für den Sport begeistern und sich entscheiden, diesen live vor Ort zu verfolgen. "Wenn ein Velodrom voll ist und der Lieblingsfahrer der Fans an den Start geht, wird dieser ermutigt, von Beginn an Vollgas zu geben." Die Zuschauer seien somit eine große Unterstützung. Allgemein sei die Atmosphäre in einer geschlossenen Arena viel "intensiver" als bei Straßenrennen.

Vor allem in England würden die Fans ein Bahnrad-Event als "gesellschaftliches Ereignis" wahrnehmen. In London macht die Track Champions League gleich zwei Mal halt (3. und 4. Dezember). Am Wochenende geht es zunächst aber auf Mallorca los.

