Dirk Nowitzki schaute genau, was in Disney World passierte, und die Auftritte der Dallas Mavericks hinterließen Eindruck. "Vieles, auf das man stolz sein kann, und vieles, worauf man sich freuen kann!!!", schrieb der 42-Jährige bei "Twitter", als das Aus seines früheren Basketballteams in den Play-offs der NBA feststand. Nowitzki ist guter Dinge, was die Zukunft angeht - vor allem wegen seines Nachfolgers Luka Doncic.