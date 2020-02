Eine ganz starke Leistung zeigte WM-Debütant Philipp Horn. Der 25-Jährige hatte in der Loipe die viertbeste Laufzeit und war nur 0,4 Sekunden langsamer als Johannes Thingnes Bö. So schaffte es Horn trotz zweier Schießfehler direkt hinter Peiffer auf Rang acht (+44,4).

Top-Favorit Johannes Thingnes Bö verpasste überraschend eine Medaille. Mit einem Schießfehler reichte es für ihn nur zu Platz fünf (+23,9), knapp hinter seinem Bruder Tarjei Bö (0/+22,5).

Benedikt Doll wurde mit drei Fehlern 14. (+1:11,6). Für Johannes Kühn reichte es nach vier Schießfehlern nur zu Position 40 (+1:59,3).

Verfolgung am Sonntag

Am Sonntag stehen bei den Welttitelkämpfen in Südtirol die Verfolgungsrennen bei den Damen und Herren an. Los geht es mit der Verfolgung der Damen um 13:00 Uhr. Um 15:15 Uhr kämpfen die Männer um die Medaillen. Eurosport zeigt beide Rennen live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player.

