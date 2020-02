Als die Sekunden im hochdramatischen Kampf um Gold erbarmungslos dahin rannen, verkroch sich Vanessa Hinz in der Umkleidekabine. "Ich habe gar nicht mitgekriegt, wie knapp das ist", sagte die Bayerin. Und so musste sie nicht mitansehen, wie Lokalmatadorin Dorothea Wierer dem Ziel entgegenstürmte und ihr den WM-Titel im Einzel noch aus den Händen riss. Mickrige 2,2 Sekunden fehlten Hinz zur Goldmedaille, über den Silber-Coup und den größten Erfolg ihrer Karriere freute sich die Biathletin aber kaum weniger.

"Vize-Weltmeisterin hört sich verdammt geil an. Es ist ein unglaublich schöner Tag, ich zittere immer noch", sagte Hinz, nachdem sie einen schier endlosen Marathon aus Umarmungen und Glückwünschen absolviert hatte. Immer wieder schlug sie ungläubig die Hände vor den Mund. "Wahrscheinlich", sagte die 27-Jährige, sei dies das Rennen ihres Lebens gewesen. Nach Verfolgungs-Silber von Denise Herrmann bescherte sie dem Deutschen Skiverband (DSV) die zweite Medaille in Antholz.

Video - "Da wird der Schliersee Wellen schlagen!" Hinz stürmt zu WM-Silber im Einzel 02:18

Gin Tonic zur Belohnung

Dass es nur knapp nicht Gold geworden ist - völlig egal. "Ich habe eher gezittert, dass es überhaupt für eine Medaille reicht", sagte Hinz, die 13,6 Sekunden vor der Dritten Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) lag. "Es freut mich extrem für Vanessa", sagte Herrmann, die sich am Dienstag mit dem zwölften Rang zufriedengeben musste, und kündigte an: "Das werden wir gebührend feiern." Franziska Preuß rundete als Fünfte das starke Teamergebnis ab.

Hinz freute sich indes schon auf die verdiente Belohnung. "Ich bin immer eine, die für einen Gin Tonic gut ist", erzählte sie grinsend: "So einen Tag erlebt man vielleicht nie wieder in seinem Leben. Deswegen muss man das genießen, weil ich über zehn Jahre darauf hingearbeitet habe."

Video - "Mamma mia!" Italien flippt beim Herzschlagfinale um Gold aus 00:43

Erste Einzel-Medaille für Hinz

Für Hinz, die im Weltcup schon einmal im Massenstart (2018) triumphiert hatte, war es die erste WM-Medaille in einem Einzelrennen - dreimal Gold und einmal Silber hatte sie bereits in Team-Wettbewerben gewonnen. Und nach einer durchwachsenen Saison mit vielen Rückschlägen war der Coup von Antholz ein ganz besonderer Balsam für die Seele.

Nach dem Debakel von Hochfilzen hatten die deutschen Biathletinnen viel Kritik einstecken müssen, Hinz bewies nach den historisch schwachen Auftritten der DSV-Frauen im Dezember Galgenhumor: "Wenn die Scheiße erst einmal dranklebt, dann klebt sie so richtig dran", hatte sie gesagt: "Von uns erwartet ja im Moment ohnehin niemand was." Nach dem 64. Platz im Sprint von Annecy waren es "sehr schwierige Weihnachten", wie Hinz erzählte.

Freudentränen im Zielbereich

Halt fand die Zollbeamtin in diesen Momenten bei ihren Liebsten. "Die Familie ist für mich einfach das Allerwichtigste", sagte sie - und so flossen am Dienstag dann auch die Tränen, als sie ihre Schwester im Zielbereich erblickte. "Da habe ich es nicht mehr halten können", erzählte Hinz lachend.

Schon mit Platz fünf in der WM-Verfolgung hatte sie in Antholz ein großes Ausrufezeichen gesetzt. "Für mich war das fast wie ein Sieg", hatte sie im Anschluss noch gesagt, und als Herrmann nach dem Jagdrennen Silber um den Hals gehängt bekam, habe sich Hinz gedacht: "Das muss ein verdammt geiles Gefühl sein, da oben zu stehen. Ich will das auch mal erleben." Zwei Tage später ging dieser Wunsch in Erfüllung.

Herren-Einzel mit Titelverteidiger Peiffer am Mittwoch

Bei den Männern wird im Klassiker über 20 km am Mittwoch (14:15 Uhr live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player) vor allem Arnd Peiffer im Fokus stehen - schließlich hatte er im Vorjahr im Einzel von Östersund überraschend WM-Gold geholt. Eine besondere Motivation zieht der 31-Jährige daraus aber nicht. "Für mich bedeutet es recht wenig, dass ich Titelverteidiger bin. Dafür kann man sich nichts kaufen", sagte der Sprint-Olympiasieger.

Dank Peiffers Titelgewinn und dem damit verbundenen persönlichen Startrecht darf der DSV fünf Athleten ins Rennen schicken. Neben dem Clausthal-Zellerfelder stehen Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Horn und erstmals in Antholz auch Philipp Nawrath am Start. Nach den enttäuschenden Trefferleistungen seiner Teamkollegen im Verfolger forderte Peiffer für das schießlastige Einzel eine Steigerung: "Wir müssen gesamtmannschaftlich am Schießstand eine deutlich bessere Leistung an den Tag legen, um konkurrenzfähig zu sein."

Das könnte Dich auch interessieren: Biathlon-WM 2020: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillen

(SID)