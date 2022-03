im Gespräch mit Eurosport. Er habe von der Entscheidung Lessers, Überrascht sei er nicht gewesen, verrät Rösch. Er habe von der Entscheidung Lessers, die Skier am Saisonende an den Nagel zu hängen , schon länger gewusst.

Trotzdem sei es ein "krasser Move", ausgerechnet im Jahr vor der Heim-EM im thüringischen Oberhof den Schlussstrich zu ziehen. Er könne ihn jedoch "absolut nachvollziehen", so Rösch weiter.

"Die Motivation hat über die letzten ein bis zwei Jahre immer weiter abgenommen", hatte Lesser in einem Interview mit "Sky" seine Beweggründe dargelegt. "Und wenn ich nicht mehr zu 100% dabei bin und auch nicht mehr richtig an meinen sportlichen Erfolg glaube, muss man die Reißlinie ziehen."

Hinzu komme die Familie, von der er sich immer schwerer loseisen könne, um mit dem Biathlon-Zirkus durch Europa zu tingeln.

"Ein bisschen Biathlon reicht dann halt nicht", erklärt Eurosport-Experte Rösch, das habe man zuletzt auch an den Leistungen gesehen. Diese seien in weiten Teilen zwar "immer noch weltklasse", vor allem in den Einzelrennen reiche es dann aber nicht mehr, um vorne reinzulaufen.

Lesser habe seine Situation daher absolut richtig eingeschätzt, findet Rösch. "Irgendwann muss jeder aufhören. Das ist traurig, aber ist halt so."

Rösch adelt Lesser: "Einer der besten seiner Zunft"

In der Riege deutscher Biathleten sei Lesser für den ehemaligen deutsch-belgischen Biathleten "sehr weit oben anzusiedeln".

"Nicht ganz oben bei Sven Fischer, Rico Groß oder Michael Greis, mit Gesamtweltcupsiegen und Olympischen Goldmedaillen", dennoch sei der 33-Jährige "einer der besten seiner Zunft".

Erik Lesser | Biathlon | ESP Player Feature Fotocredit: Getty Images

Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi gewann Lesser Sibermedaillen in der Staffel und im Einzel, vier Jahre später gab es erneut Edelmetall in Pyeongchang (Bronze mit der Staffel). Bei den Weltmeisterschaften 2015 in Kontiolahti gewann er Doppel-Gold in Verfolgung und der Staffel, zudem ist er dreifacher Staffel-Europameister (2010, 2011, 2012).

Lesser: Ein Mann der klaren Worte

Doch Lesser ist für Rösch deutlich mehr als die Summe seiner sportlichen Erfolge. "Er nimmt kein Blatt vor den Mund, das hat man jetzt auch während der Olympischen Spiele in Peking wieder gesehen. Deshalb wird er sehr fehlen."

Lesser ist bekannt für klare Worte. Schon vor dem Start der Winterspiele in Peking hatte sich der gebürtige Suhler kritisch zum Austragungsort in Fernost geäußert. Die Athleten müssten "ausbaden, was das IOC nicht hinbekommen hat".

Auch im Nachgang nahm er kein Blatt vor den Mund . So bereue er seine Teilnahme an den umstrittenen Spielen deshalb nicht, "weil es mir jetzt im Nachhinein die Möglichkeit gibt, davon zu berichten, wie es dort war. Und ich kann sicherlich in 50 Jahren sagen: 'Leute, egal was gekommen ist, Peking war immer schlimmer'".

Erik Lesser - Biathlon Sprint, Olympia 2022 Fotocredit: Getty Images

Seine klare Haltung zu verschiedensten Themen verschafften Lesser in der Szene großes Ansehen. "Er war auch nicht umsonst Athletensprecher. Er ist eine Marke", weiß Rösch und fügt an:

"Was er auf der Bühne des Sports äußert, ist ebenso weltklasse, wie das, was er im Sport geleistet hat."

