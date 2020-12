Vor einem Jahr noch am Boden zerstört, jetzt überglücklich auf dem Podium: Nach dem historischen Debakel im vergangenen Winter stürmte Franziska Preuß beim Weltcup-Sprint von Hochfilzen auf einen tollen dritten Platz und sorgte bei den deutschen Biathletinnen für Wiedergutmachung. Benedikt Doll und Erik Lesser rundeten in Abwesenheit von Arnd Peiffer mit den Rängen acht und zehn im Sprint über 10 km das gute deutsche Ergebnis ab.

"Ich bin total zufrieden und stolz, dass ich es so rübergebracht habe. Es war ein richtig cooles Rennen. Ich habe gemerkt, dass ich einen richtig guten Speed drauf hatte. Ich hoffe, dass es so weitergeht", sagte die 26 Jahre alte Preuß nach ihrer beachtlichen Vorstellung über die 7,5 km strahlend.

"Ich bin ein bisschen ratlos. Auch meine Beine sind nicht so frisch", sagte die 31-Jährige enttäuscht. Es sei "ein bisschen der Wurm drin. So richtig rund läuft es einfach nicht."

Seinen Premierensieg feierte nach fehlerfreier Schießleistung der Norweger Johannes Dale ("Das ist unglaublich"). Peiffer hatte seine Teilnahme kurzfristig aus persönlichen Gründen abgesagt. Der 33-Jährige, zuletzt Zweiter im Sprint in Kontiolahti, war am Freitag aus Hochfilzen abgereist. Ob er am Sonntag (14.00 Uhr) in der Staffel zur Verfügung steht, ist offen.