Bei den Männern sind neben Benedikt Doll auch David Zobel und Roman Rees mit dabei, die in Finnland überraschend auf das Podest gelaufen waren.

In Hochfilzen stehen am Donnerstag und Freitag zunächst die Sprints auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag die Staffel- und Verfolgungsrennen folgen.

"Es sind offensichtlich große Fortschritte gemacht worden in unserer Vorbereitung, daran gilt es jetzt weiter zu arbeiten. Wir wollen Woche für Woche konzentriert angehen – losgelöst von Erfolgen, die vielleicht in der Vorwoche erzielt worden sind", so Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon im DSV. "Das Aufgebot der Starter ist das Gleiche wie für Kontiolahti. Franziska Preuß wird wieder ins Team zurückkehren, was uns natürlich sehr freut, da sie eine wichtige Athletin für unser Team ist."

"Es wird in Hochfilzen eine komplett andere Wettkampfwoche als in Kontiolahti sein. Tagsüber werden wir voraussichtlich Plusgrade haben - für unsere Techniker, die in Kontiolahti einen sensationellen Job gemacht haben, eine Herausforderung, die sie mit ihrer Erfahrung aber sicher gut meistern werden."

Das deutsche Frauen-Aufgebot: Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal), Franziska Preuss (Haag), Vanessa Voigt (Rotterode), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Juliane Frühwirt (Tambach-Dietharz), Anna Weidel (Kiefersfelden)

Das deutsche Männer-Aufgebot: Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Philipp Nawrath (Nesselwang), Roman Rees (Schauinsland), Justus Strelow (Schmiedeberg), David Zobel (Partenkirchen)

(SID)

