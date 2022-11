"Ich bin Vater geworden, es war Corona", zählte Bö gegenüber "dagbladet.no" seine Gründe für das frühzeitige Saisonende auf. Außerdem habe die lange Olympia-Vorbereitung an den Kräften gezehrt. "Ich hatte Angst in der Form meines Lebens zu sein und dann Corona zu bekommen", gab der norwegische Biathlet anschließend zu.

Er habe vor allem aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt und die "totale Erfahrung" gemacht, dass er sich in den vergangenen Wintern nicht die nötige Auszeit genommen habe.

Die Pause am Ende des Jahres scheint sich auszuzahlen. Schon vor dem Weltcup-Auftakt (29. November in Kontionlahti) befindet sich der 29-Jährige in bestechender Form: Platz eins und vier bei den nationalen Wettkämpfen zeigen schon wieder, welches Potenzial in Bö zu dem frühen Zeitpunkt der Saison steckt.

Auf sein Geheimnis angesprochen, antwortete der Biathlon-Star nur: "Nein, ich habe nichts extra gemacht. In diesem Jahr habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass es klappt und dass auch die kleinen Details passen."

"Ich mache das immer genau so und manchmal klappt es, manchmal nicht. Glücklicherweise bin ich jetzt aber auf dem richtigen Weg", schloss der Norweger mit einem Lächeln an.

