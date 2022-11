"Wenn man krank ist, dann ist man nicht nur das eine Wochenende krank, sondern am nächsten Wochenende auch nicht fit", ergänzte Herrmann-Wick, die das Argument anderer Sportler*innen nicht nachvollziehen kann.

"Das heißt, es ist auch nicht so clever, wenn man dann am nächsten Wochenende läuft. Daher reichen zwei Streichergebnisse sowieso nicht", sagte die Olympiasiegerin von Peking.

Bereits im Sommer hatte Herrmann-Wick im Interview mit "Chiemgau24.de" erklärt: "Ich war nie ein Fan dieser Regel. Wer den Gesamtweltcup gewinnen will, muss über die gesamte Saison hinweg einfach der Beste sein. Da sollte dann auch jedes Ergebnis erfasst werden."

Im Rennen um die große Kristallkugel werde "der komplette Sportler gesucht", meinte die 33-Jährige nun bei Eurosport.

"Ich finde es blöd, wenn Punkte gestrichen werden, die erlaufen wurden. Es ist offen und transparent. Daher finde ich es eine gute Entscheidung", so Herrmann-Wick. Mit dieser Meinung ist die Deutsche zwar nicht allein, doch viele Topstars kritisierten auch die Entscheidung der Internationalen Biathlon-Union (IBU).

Um sicherzustellen, "dass Athleten, die aus Krankheitsgründen ein Rennen auslassen müssen, trotzdem die Möglichkeit haben, die Kristallkugeln zu gewinnen", passte die IBU allerdings auch die Punktevergabe an, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes Ende Juni. Die neue Weltcupsaison beginnt in wenigen Wochen in Kontiolahti (ab 29. November live bei Eurosport und auf discovery+ ).