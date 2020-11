In der Vorsaison schaffte er es nicht einmal in den deutschen WM-Kader.

04/11/2020 AM 15:24

Die schwachen Ergebnisse der vergangenen zwei Jahre hätten aber an ihm genagt, gibt der langjährige deutsche Vorzeigeathlet zu. "Ich bin nicht mehr so selbstbewusst wie früher. Selbstbewusstsein basiert auf guten Resultaten, und die muss ich mir erst erarbeiten", erklärt Schempp: "Aber ich bin überzeugt, dass das Potenzial in mir vorhanden ist." Dies kann er ab dem 28. November beweisen, wenn im finnischen Kontiolahti der Saisonstart ansteht.