Generell hat Eisenbichler vor dem Start in die 44. Weltcupsaison am Samstag in Kontiolahti aus deutscher Sicht ein "gutes Gefühl. Es sind alle gut durch den Sommer gekommen", sagte der ehemalige "Chief of Sport" des US-Biathlonverbandes: "Man weiß jetzt natürlich nicht, wie die Situation bei der internationalen Konkurrenz ist. Aber von unserer Seite sieht es gut aus."