Mit dem Weltcup in Kontiolahti beginnt die neue Saison im Biathlon. Die ersten Rennen in Finnland stehen am Samstag den 28. und Sonntag den 29. November auf dem Programm.

In Kontiolahti finden sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zunächst ein Einzel über die lange Distanz und ein Sprint statt. Das Einzel der Herren beginnt am Samstag um 11:00 Uhr, das der Damen um 14:20 Uhr. Die Sprints am Sonntag beginnen am Sonntag um 10:30 Uhr bzw. 13:40 Uhr.