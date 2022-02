Einzig das Material bereitet Sorgen. In den ersten Rennen bei klirrender Kälte im National Biathlon Centre von Zhangjiakou funktionierten die deutschen Skier einwandfrei. "Als es so kalt war, waren wir in der Pole Position", sagte Rees.

Ein Wetterumschwung mit höheren Temperaturen und stumpfem Neuschnee hatte das DSV-Team im Vergleich zur Konkurrenz jedoch zurückgeworfen. "Es wird jetzt auch wieder kälter", äußerte Rees ein wenig hoffnungsvoll.

Am Dienstag werden weniger als minus 15 Grad Celsius erwartet, deshalb wurde die Startzeit um zweieinhalb Stunden vorverlegt.

Für Bundestrainer Mark Kirchner steht eine ganz persönliche Mission auf dem Spiel. "Das Ziel für mich als Trainer wäre schon diese Staffel-Goldmedaille", hatte der 51-Jährige vor der Abreise nach China gesagt.

Seit 2010 habe er mit der deutschen Mannschaft "alles Mögliche" gewonnen, der Staffel-Olympiasieg sei für Kirchner noch etwas, was ihn auf seiner Agenda in seiner Arbeit als Trainer "endgültig zufriedenstellen würde".

Die Biathlon-Staffel der Männer live im Ticker:

8:22 Uhr - 3. Läufer - 18,4 km

Doll konnte drei Sekunden auf Varabei gutmachen. Er liegt nun gut elf Sekunden hinter Bronze.

8:20 Uhr - 5. Schießen

Was machen eigentlich die Norweger? Für den Weltmeister läuft nun Johannes Thingnes Bö, der in Peking schon zweimal Gold gewann. Aktuell ist er von einem weiteren Olympiasieg aber weit entfernt. Im Liegendschießen braucht er zwei Extrapatronen. Er verlässt als Fünfter den Schießstand, allerdings hat er schon über 35 Sekunden Rückstand auf Doll. Komplett raus aus dem Medaillenrennen scheinen die Schweden. Der Olympiasieger von 2018 hat 2:25 Minuten Rückstand auf das russische Team.

8:18 Uhr - 5. Schießen

Beim letzten Schuss hat Tsvetkov etwas Glück, dass die Scheibe fällt, aber ansonsten war das eine tolle Fünfer-Serie. Er verlässt seine Matte noch bevor Desthieux zum Schießen bereit ist. Der Franzose muss zweimal nachladen. 48,6 Sekunden sein Rückstand. Nun Benedikt Doll: Der Schwarzwälder legt alle fünf Scheiben um! Stark! Damit rückt er etwas näher an Varabei heran, der ebenfalls keinen Fehler geschossen hat. Hofer muss dagegen in die Runde - bitter für Italien.

8:15 Uhr - 3. Läufer - 16,5 km

Doll liegt 15 Sekunden hinter dem Belarussen Maksim Varabei und dem Italiener Lukas Hofer. Vielleicht kann er ja gleich beim Liegendschießen näher herankommen.

8:13 Uhr - 3. Läufer - 15,9 km

Auch Tsvetkov kommt gut in sein Rennen und läuft am Anstieg direkt mal in der Eins-Einser-Technik. Doll verliert etwas auf Italien und Belarus.

8:11 Uhr - 2. Wechsel - 15,0 km

Halbzeit in diesem Staffel-Rennen. Und im Moment sieht alles nach einem russischen Sieg aus. Alexander Loginov übergibt mit satten 36,2 Sekunden Vorsprung auf Frankreich an Maxim Tsvetkov. Für die Franzosen läuft nun Simon Desthieux. Italien und Belarus liegen gleichauf auf den Rängen drei und vier. Danach folgt Deutschland. Benedikt Doll wird von Rees mit 1:23 Minuten Rückstand auf ROC auf die Reise geschickt. Auf Bronze sind es aber nur elf Sekunden. Ein gutes Rennen von Rees. Es ist noch alles drin!

8:07 Uhr - 2. Läufer - 13,4 km

Das ist schon sehr beeindruckend, was Loginov hier abliefert. Auf den ersten 900 Metern seiner dritten Runde läuft er auf Jacquelin, der ja eigentlich auch kein schlechter Läufer ist, sieben Sekunden heraus. Rees verliert allerdings nur drei. Der Rückstand auf die drittplatzierten Italiener beträgt rund zwölf Sekunden.

8:05 Uhr - 4. Schießen

Loginov riskiert viel und versucht stehend alle fünf Scheiben ganz schnell umzulegen. Das Vorhaben geht schief. Er muss zwei Nachlader zu Hilfe nehmen. Dennoch geht er als Erster wieder auf die Strecke. Jacquelins Schnellfeuereinlage geht auf. Er verkürzt den Rückstand auf 17,9 Sekunden. Rees kommt mit einem Nachlader durch. Rang fünf für Deutschland (+1:18,9). Bö muss zwei Extrapatronen in Anspruch nehmen und verliert 20 Sekunden auf Rees.

8:03 Uhr - 2. Läufer - 11,5 km

Rees führt eine Sechsergruppe mit Kanada, Ukraine, Norwegen, Österreich und Slowenien an. Deren Rückstand auf Loginov beträgt 1:05 Minuten.

8:01 Uhr - 2. Läufer - 10,9 km

Loginov baut weiter aus. Gegenüber Jacquelin hat er fünf Sekunden gewonnen. Rees ist Fünfter.

7:58 Uhr - 3. Schießen

Loginov setzt die Konkurrenz mit einem schnellen und fehlerfreien Schießen unter Druck. Jacquelin muss einmal nachladen, kann dann aber wieder auf die Strecke. Wenig später sind auch Rees und Bö im Anschlag. Rees räumt alle Scheiben ab. Bö macht es ihm gleich. Deutschland liegt 57,9 Sekunden zurück. Loginov führt nun schon mit 15 Sekunden vor dem Belarussen Dzimitry Lazouski.

7:56 Uhr - 2. Läufer - 9,0 km

Loginov hält auch Emilien Jacquelin auf Distanz. Rees und Bö bleiben zusammen.

7:54 Uhr - 2. Läufer - 8,4 km

Rees ist jetzt zusammen mit Tarjei Bö unterwegs. Bö hat hier in Peking bereits drei Medaillen gewinnen können. Aber das Duo verliert auf Loginov, der an der Spitze mächtig Betrieb macht.

7:51 Uhr - 1. Wechsel - 7,5 km

Lesser hat sein Tagewerk vollbracht. Er übergibt an Roman Rees mit 40,3 Sekunden Rückstand auf ROC, für das jetzt Alexander Loginov läuft. Danach folgt Belarus (+0,9) und Frankreich (+7,8). Italien ist Vierter (+30,9), direkt vor dem Gastgeber China (+31,9).

7:49 Uhr - 1. Läufer - 6,5 km

Weiter ROC und Belarus vorne. Ganz stark präsentiert sich der Chinese Cheng, der auf Platz vier liegt und mit dem Italiener Thomas Bormolini mithält. Lesser und Lägreid weiter gleichauf auf Rang acht. Wenn Lesser da dranbleibt, wäre das natürlich top.

7:47 Uhr - 1. Läufer - 5,9 km

Khalili und Labastau führen das Feld an. Claude folgt mit gut fünf Sekunden Rückstand. Lesser hat drei Sekunden verloren. Er läuft nun zusammen mit Lägreid.

7:46 Uhr - 2. Schießen

Lesser muss zwei Mal nachladen. Doch auch ein Nachlader sitzt nicht. Mit dem allerletzten Schuss vermeidet er die Extraschleife. Derweil Claude kommt ohne Fehler durch, damit bringt er Frankreich wieder ganz nach vorne. Lägreid muss in die Strafrunde! Lesser geht als Zehnter mit 35,6 Sekunden auf den Russen Khalili zurück in die Loipe. Lägreid liegt vier Sekunden hinter dem Deutschen.

7:41 Uhr - 1. Läufer - 4,0 km

Lesser hat sich inzwischen nach vorne geschoben und geht als Zweiter direkt hinter Lägreid durch die Zwischenzeit.

7:37 Uhr - 1. Schießen

Starker Auftakt von Erik Lesser. Der 33-Jährige bleibt beim ersten Schießen ohne Nachlader und verlässt als Sechster den Schießstand. Auf Rang eins liegt Sebastian Stalder für die Schweiz, dann folgt Estland und Italien. Lägreid ist Vierter. Aber alles ist eng beisammen. Nur Frankreich ist nach zwei Nachladern bei Fabien Claude zurückgefallen (+26,4).

7:30 Uhr - Start

Der Startschuss ist gefallen. Die 21 Nationen sind unterwegs.

INFO - Die Favoriten

Die Top-Favoriten sind die Norweger. Vier Staffel-Wettbewerbe gab es bisher in dieser Saison. Dreimal gewannen die Skandinavier. Die Norweger laufen heute mit Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö und Vetle Sjaastad Christiansen. Christiansen als Schlussläufer dürfte sicherlich manchen überraschen, da ja meist der stärkste Athlet als Letztes läuft. Aber: Genau in dieser Aufstellung wurden die Norweger im vergangenen Jahr bei der WM auf der Pokljuka Weltmeister. Weitere Favoriten sind die Franzosen um den zweimaligen Olympiasieger Quentin Fillon Maillet und die Russen.

INFO - Deutsches Quartett mit Lesser

Für Deutschland laufen heute Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath. Diese vier wollen heute die erste Medaille für die deutschen Biathleten bei diesen Spielen holen. Vor vier Jahren gewann das DSV-Quartett in Besetzung Lesser, Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp Bronze. Peiffer und Schempp haben ihre Karriere ja inzwischen beendet.

INFO - Früherer Start

Wer bereits gestern die Olympischen Spiele verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass es in den Bergen rund um Peking nicht nur geschneit hat, sondern auch deutlich kälter geworden ist. Der Teamwettkampf bei den Skispringern wurde beispielsweise bei minus 23 Grad ausgetragen. Aus diesem Grund hat sich die IBU entschieden, die Männer-Staffel heute von 17:00 Uhr Ortszeit (10:00 Uhr MEZ) auf 14:30 Uhr (7:30 Uhr MEZ) vorzuverlegen.

Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zur Biathlon-Staffel der Herren bei Olympia in Peking. Das 4x7,5 km-Rennen beginnt um 7:30 Uhr. Natürlich könnt Ihr auch live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn+ dabei sein!

