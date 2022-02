Während sich Norwegens Goldmedaillengewinner Tarjei Bö angesichts der schwierigen Bedingungen am Schießstand beschwerte , hielt sich Voigt mit der Kritik zurück. Schließlich seien laut der 24-Jährigen die Voraussetzungen für alle dieselben gewesen.

"So habe ich mir mein Debüt sicherlich nicht vorgestellt. Ich habe mich auf der Runde echt gut gefühlt. Dass es zweimal in die Strafrunde ging, ist schon sehr enttäuschend", stellte sie im Anschluss an das Rennen fest.

Auch die nachfolgenden Athleten hatten mit ihren Leistungen am Schießstand zu kämpfen. Denise Herrmann haderte mit einer vergebenen Chance.

"Stehend hatte ich eigentlich sehr gute Bedingungen. Ich hätte mir gewünscht, dass die letzte Scheibe gefallen wäre", so die Biathletin gegenüber der "ARD". Körperlich befinde sie sich aber "gut in Schuss".

Philipp Nawrath über ein versöhnliches Ende

Benedikt Doll, der sich beim Schießen vier Patzer leistete, konnte die deutsche Staffel ebenso nicht in die vorderen Ränge katapultieren. "Mein Schießen im Liegen war richtig schlecht, das muss ich sagen", räumte er anschließend ein.

Durch Schlussläufer Philipp Nawrath habe man aber wieder Anschluss an die Top-Platzierungen finden können. "Philipp hat am Ende noch einmal ein starkes Rennen gemacht, aber es ist schon ein bisschen enttäuschend", so Doll. Enttäuschend, weil der Rückstand auf die begehrten Medaillen mit über einer Minute schlichtweg zu groß war.

Nawrath selbst zeigte sich hingegen angesichts der Umstände nicht gänzlich unzufrieden. "Ein fünfter Platz bei Olympischen Spielen ist schon etwas wert. Das Ende war versöhnlich", schloss er sein Statement ab.

Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich den deutschen Biathleten bereits zu Beginn der kommenden Woche. Am 07. Februar bestreiten die Damen das Einzel über 15 Kilometer ( live bei Eurosport auf Joyn ab 10 Uhr ).

Die Herren stürzen sich einen Tag später im Einzel über 20 Kilometer in die Loipe ( live bei Eurosport auf Joyn ab 9.30 Uhr ).

