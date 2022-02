Eine besonders wichtige Rolle wird der Schießstand spielen. Im Einzel gibt es anstelle einer Strafrunde gleich eine Strafminute hinzu. Das macht die Disziplin trotz der Länge der Laufstrecke besonders unberechenbar und sehr schießlastig.

Die großen Favoriten kommen aus Norwegen und Frankreich. Insbesondere die beiden Brüder Johannes Thingnes Bö und Tarjei Bö hoffen auf ihre zweite Medaille in Peking, nachdem sie bereits in der Mixed-Staffel Gold holten. Der Gesamtweltcupführende Quentin Fillon Maillet will natürlich ebenfalls gleich im ersten Einzelrennen Edelmetall.

Ebenfalls zu beachten sind der Schwede Sebastian Samuelsson und der Russe Alexander Loginov. Aber im Einzel kann immer auch ein Außenseiter eine Medaille holen, wenn er am Schießstand fehlerfrei durchkommt und die Konkurrenz patzt.

