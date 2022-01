Biathlon

Biathlon: Benedikt Doll bleibt in Ruhpolding fehlerfrei und stürmt auf das Podest

"Das ist das Ergebnis, das so phänomenal wichtig war!" Benedikt Doll bleibt in Ruhpolding nach einem starken Liegendschießen auch im stehenden Anschlag fehlerfrei. Mit nur 2,3 Sekunden Rückstand auf den Weltcupführenden Quetin Fillon Maillet geht der 31-Jährige auf die Schlussrunde. Am Ende kann er die Zeit des Franzosen zwar nicht schlagen, belegt aber einen bärenstarken zweiten Platz.

00:01:31, vor 13 Minuten