Biathlon

Ruhpolding: Ekaterina Avvakumova erleidet Stockbruch am Starttor - Kurioser Auftakt zum Sprint der Damen

Kurioser Auftakt in den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Im Sprint der Frauen unterläuft der ersten Starterin ein Missgeschick: Die in Russland geborene Südkoreanerin Ekaterina Avvakumova bleibt am Starttor hängen. Dabei bricht der 31-Jährigen der Stock.

00:00:43, vor einer Stunde