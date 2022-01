Biathlon

Ruhpolding: Marte Olsbu Röiseland feiert überlegenen Verfolgungssieg mit norwegischer Fahne - der Zieleinlauf

Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland sichert sich den klaren Sieg in der Verfolgung beim Weltcup in Ruhpolding. Die Gesamtweltcupführende hat sogar einen so großen Vorsprung, dass sie mit einer norwegischen Fahne über die Ziellinie laufen kann. Auf den Plätzen zwei und drei reihen sich die Schwedinnen Elvira und Hanna Öberg ein. Hier gibt es den Zieleinlauf der besten Drei im Video.

00:02:20, vor einer Stunde