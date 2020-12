Für Schempp war es der lang ersehnte Befreiungsschlag - und eine der wenigen Möglichkeiten, sich wieder für den Weltcup zu empfehlen. Denn seit dem Saisonstart in Kontiolahti, als er in den Ausscheidungsrennen gegen Erik Lesser und Roman Rees das Nachsehen hatte, ist Schempp im Weltcup-Kader des Deutschen Skiverbandes (DSV) außen vor - erstmals seit 2011.

Schempp freute sich besonders, dass auch das letzte Schießen, "bei dem es auf die Nerven ankommt, so gut funktioniert hat". Und auch Preuß war überglücklich: "Es freut mich sehr, dass Simon es so gut zusammengebracht hat", sagte die derzeit beste Skijägerin Deutschlands im "ZDF".

Der Wettkampf vor der eigenen Haustür in Ruhpolding war für Schempp zugleich ein Bewerbungsschreiben an Bundestrainer Mark Kirchner, um möglicherweise wieder für die beiden Heim-Weltcups in Oberhof ab 8. Januar berücksichtigt zu werden. Denn in diesem Corona-Winter sei es eben schwer, "sich wieder anzubieten", hatte Schempp vor Saisonstart im "SID"-Gespräch gesagt. Der zweitklassige IBU-Cup startet erst am 14. Januar.