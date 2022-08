"Endlich wieder Biathlon! Ruhpolding ist natürlich eine geile Location. Das wird auch für die Zuschauer ein cooles Spätsommer-Event", sagt der ehemalige Spitzen-Biathlet im Gespräch mit Eurosport.

Rösch weiter: "Dass der deutsche Skiverband mit der A-Mannschaft an den Start geht und das Event im deutschen Fernsehen übertragen wird, zeigt den Stellenwert der Sommer-WM." Tatsächlich griff der DSV für das Spektakel in Ruhpolding ins höchste Regal und nominierte sämtliche Stars.

Ad

Laut Rösch dient die Sommer-WM als willkommene Abwechslung zum Training und darüber hinaus als guter Gratmesser bezüglich des Leistungsstandes der Athletinnen und Athleten. "Man kann natürlich auf das Event hintrainieren, aber das ist aus meiner Sicht nur semi-sinnvoll", so Rösch. Er schiebt nach: "Die Ernte wird im Winter eingefahren."

Biathlon Rösch erklärt: Daran müssen die deutschen Biathleten arbeiten UPDATE 24/03/2022 UM 20:23 UHR

Er glaube aber dennoch, "dass die Athletinnen und Athleten nach ihren Trainingslagern gut vorbereitet sind. Zu hundert Prozent werden sie ihre Leistungen zwar noch nicht abrufen können – aber das müssen sie auch nicht, weil der Winter natürlich wichtiger ist."

Die Sommer-WM startet am Freitag mit dem Super-Sprint der Männer, im Anschluss gehen die Frauen an den Start. Am Samstag folgt der Sprint, ehe das Event mit dem Massenstart am Sonntag abgeschlossen wird.

Das könnte Dich auch interessieren: Biathlon-Legende Dahlmeier will in neuer Funktion "mit gutem Beispiel voran"

Starke Frühform: Fettner springt zum Sieg in Courchevel

Biathlon Rösch würdigt Lesser-Engagement: "Russische Reaktionen erschreckend" UPDATE 23/03/2022 UM 13:01 UHR