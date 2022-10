Neben Rückenproblemen und einer Erkrankung zog sich die 30-Jährige einen Außenbandriss am linken Fuß sowie eine Sehnenscheidenentzündung in der rechten Hand zu.

Auch gut einen Monat vor dem Saisonauftakt am 29. November ist Hinz noch nicht in der Lage, im vollen Umfang zu trainieren. An den Start gehen möchte sie dennoch und gab sich optimistisch: "Das sollte passen."

"Der Fuß geht mittlerweile ganz gut, die Hand macht noch Probleme. Ich trainiere halt anders, aber ich kann was machen", analysierte Hinz.

Im Frauenteam muss sich die dreimalige Staffel-Weltmeisterin dennoch zunächst einen von sechs Plätzen sichern.

"Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich im Weltcup auch nichts zu suchen", sagte Hinz, die bei den Olympischen Spielen in Peking mit der Staffel Bronze gewann.

