Das schottische Duo Peter Wright/John Henderson setzte sich am Abend im Finale gegen den Überraschungsfinalisten Österreich mit Mensur Suljovic und Rowby Rodriguez mit 3:1 durch.

Zwar konnte Suljovic sein erstes Einzel gegen Henderson gewinnen, doch die folgenden beiden Einzel und das Doppel entschieden die Schotten für sich. Zuvor hatten Wright und Henderson den Vorjahressieger Wales mit Weltmeister Gerwyn Price und Jonny Clayton aus dem Turnier geworfen.

Der seit 2010 vom Verband PDC ausgetragene World Cup of Darts ist mit 350.000 britischen Pfund (ca. 410.000 Euro) dotiert, das Siegerteam bekommt 70.000 davon.

Gabriel Clemens und Max Hopp erhalten für den Einzug in die Runde der besten Acht jeweils 8000 Pfund (ca. 9400 Euro). In Jena waren Duos aus 32 Ländern am Start.

(SID)

