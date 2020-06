Laut DTM-Boss Gerhard Berger sollte Vettel bei seinen künftigen Karriereplänen auch an die Deutschen Tourenwagen-Masters denken. "Warum eigentlich nicht? Er fährt immer noch auf höchstem Niveau. So kann er sich mit Rennautos, die er mag, mit anderen großartigen Fahrern messen", sagte der Österreicher gegenüber "Sport Bild": "In der Formel 1 hat er keine großen Alternativen mehr."

"Er will in einem Topteam fahren, da gibt es nur noch Mercedes als Möglichkeit. Aber auch dort, so fürchte ich, sind die Plätze besetzt", erklärte Berger weiter.

Der erste Vorstand der Dachorganisation DTM hat zudem scharfe Kritik an Audi geübt. Dem Hersteller, der zum Ende der Saison aus der DTM ausscheidet, warf Berger schlechten Stil vor: "Da meldete sich niemand, nicht davor, währenddessen oder danach. Ich habe wirklich bis zum heutigen Tage von keinem Vorstand persönlich gehört.

"Grundsätzlich ist der Ausstieg jedes Herstellers ein Rückschlag für die DTM", räumte Berger ein.

Der ehemalige Formel-1-Pilot hätte sich jedoch mehr Kommunikation vonseiten der Ingolstädter gewünscht. Besser sei es beim Stuttgarter Hersteller Mercedes gelaufen, der zum Saisonende 2018 ausgestiegen war. "Bei Mercedes etwa war in der Entscheidungsphase ein kontinuierlicher Informationsfluss da – und zwar davor, währenddessen und auch danach", so Berger.

