Der Traum der deutschen Eishockey-Nationalspieler von einer erneuten Olympia-Medaille ist schon früh geplatzt. Vier Jahre nach dem silbernen Wunder von Pyeongchang scheiterte das mit höchsten Zielen angereiste Team bereits im ersten K.o.-Spiel in Peking krachend mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) gegen die Slowakei und fliegt mit leeren Händen nach Hause.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), mit Gold-Ambitionen gestartet, gewann nur eines ihrer vier Spiele - gegen den krassen Außenseiter China. Von der Leistungssteigerung beim 2:3 zum Vorrundenabschluss gegen die USA und dem wiedergefundenen Glauben an die eigene Stärke war diesmal schon nichts mehr zu spüren.

Libor Hudacek (12.), Peter Cehlarik (28.), Michal Kristof (29.) und Marek Hrivik mit einem "empty net" (58.) erzielten die Tore für die Slowaken, die am Mittwoch im Viertelfinale auf die USA treffen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm fand nie ins Spiel, kam immer einen Schritt zu spät und kassierte völlig verdient die erste Olympia-Niederlage gegen die Slowakei seit 28 Jahren. Mit zehn Silberhelden von 2018 und dem Kern des Teams, das im vergangenen Jahr ins WM-Halbfinale eingezogen war, enttäuschte der Weltranglistenfünfte auf ganzer Linie.

Empty-Net-Goal als Schlusspunkt: DEB-Team geht gegen Slowakei unter

Olympia-Aus "am Ende eine Klatsche"

Eurosport-Experte Patrick Ehelechner fällte ein klares Urteil zum Olympia-Aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft: "Game over! Das war am Ende eine Klatsche. Die Gesichter auf der deutschen Bank sagten alles. Es ist ernüchternd, was wir heute erleben mussten. Wie ein schlechter Traum. Man muss es analysieren, wie es zu so einem Turnierverlauf kommen konnte. Man kann verlieren, ab das 'Wie' und die Körpersprache, das ist das, was mich am meisten enttäuscht hat. Eigentlich war seit dem Check gegen Marco Nowak im Kanada-Spiel kein Feuer mehr zu spüren, und das hat sich dann wie ein Roter Faden durchs weitere Turnier durchgezogen. Es war kein Selbstvertrauen mehr da. Und auch heute war kein Aufbäumen zu spüren."

Wie erwartet vertraute Söderholm im Tor wieder auf Mathias Niederberger. Der Berliner Meistergoalie, der gegen die USA eine Pause erhalten hatte, war gleich gefordert: Gegen den völlig freien Peter Zuzin verhinderte er einen frühen Rückstand (5.). "Die deutsche Mannschaft kann sich bei Torhüter Mathias Niederberger, dass es nicht noch deutlicher wurde. Er verhinderte noch schlimmeres", konstatierte Ehelechner.

Die deutsche Mannschaft tat sich schwer, der erste Pass war ungenau, der Spielaufbau fehlerhaft. So war sie mehr im eigenen Drittel beschäftigt, als ihr lieb war. Das 0:1 fiel zwangsläufig, kam aber extrem unglücklich zustande: Verteidiger Jonas Müller lenkte einen verirrten Schuss von Hudacek mit dem Schlittschuh ins eigene Tor.

Zweimal abgefälscht: Slowakei geht glücklich in Führung

Niederberger hält DEB-Team im Spiel

Niederberger hielt die schwächelnde DEB-Auswahl mit seinen Paraden vorerst noch im Spiel. Bezeichnend: Nico Krämmer aus der vierten Reihe verzeichnete die einzigen Torchancen im ersten Abschnitt. Es wurde nicht besser: Die erste Überzahl dauerte nur 18 Sekunden, bis Matthias Plachta in der eigenen Zone den Puck verlor und sich nur mit einem Foul zu helfen wusste. Weitere 18 Sekunden später war die Scheibe zum zweiten Mal in deutschen Tor.

In der Verteidigung meldete sich Marco Nowak zurück. Der Düsseldorfer, der beim 1:5 zum Auftakt gegen Kanada bei einem harten Check am Kopf getroffen worden war, stand wieder auf dem Eis - und von Beginn an unter Druck.

"Wir sind ratlos, was da unten passiert ist. Es gilt einige Dinge aufzubereiten, ehrlich zu sein und auch wirklich knallhart zu analysieren", forderte Eurosport-Experte Ehelechner.

(mit SID)

