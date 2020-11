Am Sonntag ging Schumacher von Position fünf ins Rennen, Ilott startete knapp dahinter von Rang sieben. Beide Rivalen hielten sich zunächst in diesem Bereich, Schumacher wurde bald in intensive Duelle mit Nikita Mazepin verwickelt - ausgerechnet mit dem Russen also, der im kommenden Jahr Schumachers Teamkollege beim Haas-Rennstall in der Formel 1 werden soll. Der Aufstieg des Deutschen ist aber noch immer nicht offiziell.