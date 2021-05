Publiziert 17/05/2021 Am 19:03 GMT

"Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund war es im vergangenen Jahr abgesehen von Daniel [Ricciardo] und Lando [Norris] etwas komplizierter, eine Beziehung aufzubauen", sagte Grosjean im Podcast "Beyond the Grid". "Hier war alles etwas offener."

Die arrivierten IndyCar-Piloten hätten ihm sogar echte Fahrtipps gegeben. Einer der ersten Gesprächspartner des ehemaligen Formel-1-Fahrers sei Colton Herta gewesen, den Grosjean gefragt hatte, warum die Fahrer in der IndyCar-Serie nicht zickzack fahren, um die Reifen aufzuwärmen.

"Er hat mich angeschaut und gesagt: 'Das ist sinnlos. Es funktioniert nicht, die Strecke ist uneben, es liegt Reifenabrieb rum. Darum steh einfach gleichzeitig auf Gas und Bremse. Das passt schon'", erinnerte sich Grosjean.

Fast eine halbe Minute saß Romain Grosjean in seinem in Flammen stehenden Haas-Boliden, ehe er sich selbst befreien konnte Fotocredit: Getty Images

Grosjean von Formel-1-Fahrern enttäuscht

Übrigens: Der Tipp hat sich laut dem Franzosen sogar als wahr herausgestellt. "Seitdem mache ich das so, und es funktioniert", betonte er und ist erstaunte: "In der Formel 1 würde ich so einen Hinweis nie bekommen. Hier schon."

Überhaupt ist er von seinen ehemaligen Kollegen in der Königsklasse ein wenig enttäuscht. Denn Kontakt habe er im Grund zu kaum einem mehr. "Ich war auch etwas enttäuscht, dass sich kaum jemand dafür interessiert hat, wie ich mich nach dem Unfall in Bahrain erholt habe."

"Aber okay: Wir haben alle unser Leben, und jeder war damit beschäftigt zu trainieren, den Nacken fitzuhalten und Zeit mit der Familie zu verbringen", sagte er. "Aber es wäre schön gewesen, wenn ich ein paar mehr Nachrichten bekommen hätte."

(Motorsport-Total.com)

Grosjean entkommt Flammenhölle: Diese Bilder schocken die Formel 1

