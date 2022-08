Derzeit verdiene der 33-Jährige laut "Blick" bei McLaren rund 15 Millionen Dollar pro Jahr. Im teaminternen Duell ist er dem Briten Lando Norris mit 19:76 Punkten allerdings klar unterlegen.

Der britische Rennstall will in Zukunft auf jüngere Fahrer setzen. Der 22-jährige Lando Norris und der 21-jährige Oscar Piastri sollen ab 2023 für das Team an den Start gehen.

Ricciardo hat für das kommende Jahr allerdings noch einen Vertrag. Und er sei nicht bereit, ohne finanzielle Entschädigung auf seinen Einsatz zu verzichten, heißt es.

Laut "Speedweek" habe Ricciardo gute Karten: Es sei vertraglich mit McLaren vereinbart worden, dass nur der Fahrer selbst den aktuellen Kontrakt auflösen könne.

