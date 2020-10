"Also habe ich mich in zehntägige Quarantäne begeben. Glücklicherweise waren meine Symptome ziemlich mild", schrieb Stroll, der ergänzte, dass er am Montag einen negativen Test erhalten hatte: "Ich fühle mich in großartiger Form. Ich kann es nicht erwarten, wieder zum Team zu stoßen und in Portugal zu fahren." Am Sonntag (14:10 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) steht für die Königsklasse das zwölfte Saisonrennen auf dem Programm, gefahren wird in Portimao.