Zwar hielt Martin Brundle auf die Frage, ob Verstappen den Titel verdient habe, fest: "Natürlich hat er das. Er führte 652 Runden im Vergleich zu Lewis' 303. Er ging aus 15 der 22 Rennen als WM-Führender, darunter die letzten sieben. Er gewann zehn Rennen im Vergleich zu acht von Lewis, und es waren 18 Podien gegenüber 17."

Auf dem Weg dorthin habe der Red-Bull-Pilot zuweilen auch "nicht das größte Glück" gehabt, schrieb Brundle weiter, "bis zu den letzten Kilometern, versteht sich."

Ad

Damit sprach er die Schlussphase des Abu-Dhabi-Grand-Prix an, in der Verstappen von einer späten Safety-Car-Phase profitierte . Auf frischeren Reifen nutzte er die letzte Runde nach dem Restart, um Hamilton, der auf abgenutzten Reifen unterwegs war, zu überholen und den Sieg zu erringen, der ihm den Titel sicherte.

GP von Abu Dhabi Rückschlag für Mercedes: Keine Anhörung beim CAS möglich VOR 10 STUNDEN

In der Kritik steht in diesem Zusammenhang vor allem FIA-Rennleiter Michael Masi, der in der besagten Safety-Car-Phase zuwider des geltenden Reglements handelte, das den Protest von Mercedes auf sich zog. Zwar wurde dieser zurückgewiesen, doch noch hält sich das Team die Option auf Berufung offen

Brundle lobt Hamilton: "War herausragend"

Es ist unklar, ob eine solche Berufung Erfolg haben könnte, und selbst wenn den Beschwerden stattgegeben werden sollte, ist es unwahrscheinlich, dass die FIA Verstappen nur wenige Tage nach seinem Sieg den Titel wieder entziehen möchte.

Unter diesen Umständen wäre ein "geteilter" Titel ein zufriedenstellendes Ergebnis, findet Formel-1-Experte Brundle. Denn: "Lewis hätte seinen achten Titel ebenso verdient. Ich wünschte, sie könnten ihn sich teilen, um ehrlich zu sein."

"Sein pures Tempo, seine Beständigkeit, seine Entschlossenheit, sein Stil, seine Klasse und seine Ausdauer, vor allem in der Schlussphase, waren herausragend", lobte er Hamiltons Performance und erinnert an den "fulminanten Start", mit dem er in seinen 288. Grand Prix ging und von Platz drei gleich mal in Führung ging.

Dort blieb er bis zur besagten Schlussrunde. Auch aus der Sicht von Brundle lief da einiges schief: "Die letzten Runden in Abu Dhabi, als die Augen der Welt auf uns gerichtet waren, waren nicht unser bester Moment. Einige Dinge müssen sich in diesem Winter ändern. Wir haben unsere Fans am Sonntag sicherlich verwirrt."

Alonso hatte bereits ebenfalls die Idee

Mit der Idee, den Titel zu teilen, ist Brundle übrigens nicht allein. Auch der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso deutete nach dem Rennen etwas ganz Ähnliches an.

"Wenn man die 22 Rennen zugrunde legt, könnte, wie ich schon am Donnerstag sagte, jeder von beiden Weltmeister sein", urteilte der Alpine-Pilot. "Ich denke, wenn man die Trophäe in zwei Teile aufteilen könnte, wäre dies mehr als jedes andere Jahr das richtige Jahr dafür. Denn beide waren wirklich herausragend."

Lese den gesamten Artikel auf motorsport-total

Das könnte Dich auch interessieren: Regel-Revolution 2022: Die Formel 1 will den Hype mitnehmen

Reifentest in goldenen Schuhen: Verstappen wieder hinterm Lenkrad

GP von Abu Dhabi Alonso überzeugt: WM-Ausgang "pures Glück" für Verstappen VOR 12 STUNDEN