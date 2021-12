"Michael, das ist nicht richtig", tobte Mercedes-Motorsport-Chef Toto Wolff am Funk. Eine eindeutige Kritik an Rennleitung Michael Masi.

Nach dem Rennen forderte Wolff von Masi gar die Annullierung der letzten Runde und das Ergebnis eine Runde vor Schluss zu werten. Der Rennleiter entgegnete leicht genervt: Das ist Motorsport.

Eine Runde vor Schluss hatte Lewis Hamilton hinter dem Safety Car noch in Führung gelegen und zwischen ihm und WM-Rivale Verstappen lagen noch einige überrundete Autos, die der Niederländer nach dem Restart erst einmal alle hätte überholen müssen.

Nachdem es zuerst die Mitteilung gab, dass die Reihenfolge hinter dem Safety Car bestehen bleibt, entschied die Rennleitung kurz vor Ende der SC-Phase dann doch, dass die überrundeten Boliden am Safety Car vorbeifahren dürfen, um die Rennsituation auf der Strecke zu bereinigen.

Ein an sich gängiger Vorgang, der eigentlich bei jedem Rennen praktiziert wird, sodass keine überrundeten Autos den Kampf um die Spitzenplätze beeinträchtigen.

Russell schießt gegen Rennleitung: "Das ist inakzeptabel"

In diesem Fall war es jedoch natürlich WM entscheidend. Denn dadurch rückte Verstappen mit frischen weichen Reifen ganz nah an Hamilton heran, der auf alten harten Reifen unterwegs war. So konnte der Niederländer in Kurve fünf vor der langen Geraden attackieren und den siebenmaligen Weltmeister überholen.

Sehr zum Ärger von Hamilton. "Das wird doch manipuliert, man!", schimpfte der 36-Jährige am Teamfunk auf den letzten Metern. Sein Renningenieur Pete Bonnington antwortete resignierend: "Ich bin sprachlos, Lewis. Einfach sprachlos."

Auch Williams-Pilot George Russell, der im kommenden Jahr Hamiltons Teamkollege bei Mercedes wird, kritisierte die Entscheidung der Jury heftig. "Das ist inakzeptabel", twitterte der Brite nach dem Rennen in Großbuchstaben offenbar sichtlich aufgebracht.

In einem weiteren Tweet ergänzte er: "Max ist ein absolut fantastischer Fahrer, der eine unglaubliche Saison hinter sich hat, und ich habe großen Respekt vor ihm, aber was gerade passiert ist, ist absolut inakzeptabel. Ich kann nicht glauben, was wir gerade gesehen haben."

Red-Bull-Teamchef Christian Horner war dagegen anderer Meinung. "Sie haben richtig entschieden", sagte der 48-Jährige.

Restart war offenbar irregulär

Schaut man ins Regelbuch so ist die Kritik aus Mercedes jedoch durchaus verständlich. Dabei geht es jedoch nicht unbedingt darum, dass die Jury ihre erste Entscheidung, dass es keine Überholungen gibt, revidierte, sondern um zwei andere Aspekte.

Denn im Artikel 48.12 des sportlichen Reglements zum Restart heißt es: "Wenn der Rennleiter dies für sicher hält und die Nachricht 'Überrundendete Autos dürfen überholen' über das offizielle Nachrichtensystem an alle Teilnehmer gesendet wurde, müssen alle Fahrzeuge, die vom Führenden überrundet wurden, die Fahrzeuge in der Führungsrunde und das Safety Car überholen. Dies gilt nur für Fahrzeuge, die zu dem Zeitpunkt überrundet wurden, als sie die Linie am Ende der Runde überquerten, in der sie die erste Safety-Car-Linie zum zweiten Mal nach dem Einsatz des Safety-Cars passierten."

Und weiter: "Nachdem sie die Fahrzeuge in der Führungsrunde und das Safety Car überholt haben, sollten diese Fahrzeuge mit angemessener Geschwindigkeit um die Strecke fahren, ohne zu überholen, und alles daran setzen, sich in die hintere Reihe der Fahrzeuge hinter dem Safety Car einzureihen. Um einen sicheren Überholvorgang zu gewährleisten, müssen die Fahrzeuge in der Führungsrunde immer auf der Ideallinie bleiben, es sei denn, ein Abweichen von der Ideallinie ist unvermeidlich. Sobald das letzte überrundete Fahrzeug den Führenden überholt hat, kehrt das Safety Car am Ende der folgenden Runde an die Box zurück, es sei denn, der Rennleiter hält die Anwesenheit des Safety Cars weiterhin für notwendig."

Beim Restart in Abu Dhabi waren jedoch zwei Bedingungen des Reglements nicht erfüllt: Das Safety Car fuhr nicht erst am Ende der folgenden Runde in die Box, sondern bereits in der Runde, in der die Überholungen stattfanden. Hinzu kommt: Es durften vor dem Neustart auch gar nicht alle überrundeten Fahrer das Safety Car passieren.

Mercedes legt Protest ein - Erneute Wende im WM-Titelkampf?

Demnach wäre der Restart irregulär. Das sah offenbar auch Mercedes so, weshalb die Silberpfeile nach dem Rennen Protest gegen das Ergebnis einlegten. Dieser Protest richtete sich auch noch gegen einen weiteren Vorfall hinter dem Safety Car. Laut Reglement darf nämlich hinter dem Auto von Bernd Mayländer kein Fahrer einen anderen überholen. Vor dem Restart hatte Verstappen am Ende der vorletzten Runde allerdings beschleunigt und sich zeitweilig neben den vorausfahrenden Hamilton gesetzt.

Könnte Verstappen also tatsächlich noch seinen WM-Titel verlieren? Zur Stunde wird in Abu Dhabi bei der FIA verhandelt. Beide Teams sind bereits bei den Stewards vorstellig geworden.

Sollte die FIA dem Protest von Mercedes stattgeben und entscheiden, dass Verstappen Hamilton hinter dem Safety Car bestrafungswürdig überholt hat, wäre eine nachträgliche Zeitstrafe von fünf oder zehn Sekunden für den Niederländer möglich. Da sein Vorsprung auf Hamilton im Ziel 2,256 Sekunden betrug, würde er hinter den Briten zurückfallen und der Mercedes-Star wäre zum achten Mal Weltmeister.

Beim zweiten Protestpunkt, dass der Restart irregulär war, weil nicht alle überrundeten Autos das Safety Car überholen durfte, würde es wohl tatsächlich zur Annullierung des Restarts kommen. Dann dürfte das Ergebnis in der vorletzten Runde zählen und zu diesem Zeitpunkt führte Hamilton das Rennen hinter dem Safety Car an. Auch in diesem Fall wäre der Brite Weltmeister.

Möglicherweise bekommt dieses verrückte WM-Finale also nochmal eine dramatische Wendung.

