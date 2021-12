"Ich muss sagen, dass ich mit den getroffenen Entscheidungen nicht zufrieden bin", bilanzierte er.

Verstappen bezieht sich auf verschiedene Strafen durch die Rennkommissare, aber auch auf seinen Reifenplatzer in Baku, die Kollision mit Hamilton in Silverstone oder den Startunfall mit dessen Teamkollege Valtteri Bottas in Budapest. Generell habe er "nicht das Gefühl", dass die Regelhüter des Automobil-Weltverbandes FIA "auf meiner Seite sind".