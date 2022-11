GP von Abu Dhabi

Alex Wurz, früherer Formel-1-Pilot und heutiger Präsident der Fahrervereinigung Grand Prix Drivers’ Association (GDPA), schrieb bei Twitter: "Danke für die Organisation, Lewis Hamilton, und danke an alle GPDA-Mitglieder, die zusammengekommen sind, um einem unserer Größten, einem unserer Direktoren und unserem Sport, den Sebastian Vettel so sehr liebt, Respekt zu zollen."

Vettel fungiert seit 2010 Direktor der Formel-1-Fahrervereinigung und ist damit der einzige aktive Fahrer in dem Gremium neben George Russell. Auch der Mercedes-Stallrivale von Hamilton schrieb auf Instagram: "Ein großartiger Abend mit den anderen Jungs, um Sebastians letztes Rennen zu feiern."

Hamilton selbst zeigte sich auf einem Einzelfoto mit Vettel und wandte sich an den Aston-Martin-Piloten: "Wir haben einen langen Weg als Fahrer zurückgelegt und entwickeln uns als Menschen weiter. Trotz allem, was auf der Rennstrecke passiert, wachsen wir und werden jeden Tag besser."

Während seiner gesamten Karriere in der Königsklasse des Motorsports teilte Vettel sich die Strecke mit Hamilton und focht zahlreiche Titelkämpfe mit dem Rekordweltmeister aus. 2017 gerieten die beiden WM-Rivalen in Baku aneinander, als Vettel (damals im Ferrari) Hamilton während einer Safety-Car-Phase absichtlich ins Auto fuhr.

Freundschaft wächst nach tiefstem Moment

Ein Ereignis, das die Konkurrenten aber näher zusammenbrachte. "Ich denke, Baku war für mich kein starker Moment, aber ich denke, von diesem Zeitpunkt an...", leitete Vettel auf der Pressekonferenz ein, was Hamilton mit "wurde unsere Freundschaft besser", ergänzte.

Vettel fügte an: "Ich würde diesen Moment also nicht missen wollen, wenn Ihr versteht, was ich damit meine." Dass Hamilton nun ein Abendessen für seinen langjährigen Rivalen organisiert, zeigt die gegenseitige Wertschätzung.

Ohnehin ist der Respekt für den viermaligen Weltmeister im Fahrerlager riesengroß: Fernando Alonso, dem Vettel 2010 und 2012 zwei Mal den WM-Titel im letzten Rennen wegschnappte, fährt auf dem Yas Marina Circuit mit einem "Danke-Seb-Helm" mit einem schwarz-rot-goldenen Streifen, dessen Lackierung an ein Design von Vettel angelehnt ist.

Alonso: "Wird die Verbindung immer geben"

"Ich denke, dass meine Karriere in gewisser Weise mit Sebastian verbunden sein wird, denn wir haben wahrscheinlich in den besten Saisons unseres Lebens um viel gekämpft. Auch wenn er das Ergebnis auf seiner Seite hatte, wird es immer diese Verbindung geben", erklärte der 41 Jahre alte Spanier seine Geste.

Am Sonntag (14:00 Uhr im Liveticker ) startet Vettel in Abu Dhabi am Ort seines ersten WM-Titels in sein letztes Rennen. Der 35-Jährige verlässt die Bühne als einer der erfolgreichsten Piloten aller Zeiten. Erinnern wird man sich aber vor allen Dingen an den Menschen.

