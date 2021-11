Vor dem F1-Sprint greift bereits die Parc-ferme-Regel, sodass an den Autos keine signifikanten Einstellungsänderungen mehr möglich waren. Vor allem ging es also darum, die Reifen zu evaluieren, deren Abbau zu prüfen und Daten über den Verschleiß zu sammeln.

Dass im Abschlusstraining nicht am Limit gefahren wurde, beweist der Blick auf die Rundenzeiten. Am Freitag lag Hamiltons Poleposition bei 1:07.934 Minuten. Alonsos Bestzeit war um mehr als drei Sekunden langsamer. Mutmaßlich, weil im Zuge der Rennvorbereitungen deutlich mehr Benzin im Tank war als am Freitag.

Ad

Lewis Hamilton (Mercedes/+1,503) belegte den fünften Platz. Bis zum Ende des Trainings gab es noch keine Entscheidung darüber, ob er für den angeblichen DRS-Regelverstoß eine Strafe kassieren wird oder nicht. Hamilton durfte den fraglichen Flügel durch einen Flügel der gleichen Spezifikation ersetzen und mit diesem fahren.

GP von São Paulo Resigniert Hamilton im WM-Kampf? "Denke gar nicht mehr an mich" VOR 2 STUNDEN

Unzufrieden war Pierre Gasly: "Ich weiß nicht, ob ich ein Problem habe, aber so ist das unfahrbar", schimpfte er am Boxenfunk über seinen AlphaTauri. In der Startaufstellung für den Sprint steht er auf P5. Im Training erreichte er mit 2,370 Sekunden Rückstand nur den 14. Platz.

Das könnte Dich auch interessieren: Vettel-Teamchef zu Alpine? Szafnauer dementiert energisch

F1-Rennkalender für 2022: 23 Rennen sorgen für Rekordsaison

GP von São Paulo Hamilton droht Disqualifikation - auch Verstappen muss zum Rapport VOR 18 STUNDEN