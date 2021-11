Beim Großen Preis von Brasilien in São Paulo haben die Piloten gleich die doppelte Chance, zu punkten. Am Samstag findet zum zweiten Mal in der Formel-1-Geschichte ein Sprintrennen statt.

Das Sprintrennen ersetzt das klassische Qualifying. Die Fahrer gehen am Sonntag in der Reihenfolge des Ergebnisses vom Samstag an den Start.

Dafür wird es am Freitag ein Qualifying geben, dass die Startreihenfolge für das Sprintrennen bestimmt. Die Top drei des Sprintrennens bekommen Punkte für die WM-Wertung.

Das 1. Freie Training steht am Freitag, 12. November, um 16:30 Uhr MEZ auf dem Programm. Ab 20:00 Uhr folgt dann das Qualifying.

Am Samstag, 13. November, startet um 16:00 Uhr das 2. Freie Training und um 20:30 Uhr das Sprintrennen. Der Große Preis von Brasilien wird am Sonntag, 14. November, um 18:00 Uhr ausgetragen.

Großer Preis von Brasilien live im TV

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in São Paulo live im TV. Alle Sessions gibt es bei "Sky F1" zu sehen.

Formel 1: Brasilien-GP und Sprintrennen im Livestream

Auch im Livestream bei SkyGo wird der Große Preis von Brasilien für alle Fans live übertragen.

Formel 1: GP in São Paulo im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com einen Liveticker zum kompletten Rennwochenende an.

Brasilien-GP in Interlagos live - Norbert Haug warnt Max Verstappen vor WM-Endphase: "Coolness kann mal einen Aussetzer haben"

Norbert Haug warnt davor, sein ehemaliges Team Mercedes und seinen ehemaligen Fahrer Lewis Hamilton im Kampf um die Formel-1-WM 2021 vorzeitig abzuschreiben. Haug räumt zwar ein, dass bei 19 Punkten Vorsprung "die Vorzeichen für Max Verstappen" sprechen, doch bei vier noch zu fahrenden Rennen legt sich der ausgewiesene Motorsportexperte nicht auf einen klaren Favoriten fest. | Zum Bericht

Brasilien-GP in Interlagos live: Hamilton unter Druck - aber Verstappen warnt: "Kann sich schnell drehen"

Lewis Hamilton muss im WM-Duell mit Max Verstappen in Brasilien unbedingt zurückschlagen, um die Hoffnung auf Titel Nummer acht nicht zu verlieren. Die letzten Ergebnisse jedoch sprechen nicht gerade für den Briten. Er selbst zumindest gibt sich nicht auf und glaubt noch an den Titel, warum auch nicht? Noch sind ja vier Rennen zu fahren und alles kann passieren. Angefangen am Sonntag in Brasilien. | Zum Bericht

Brasilien-GP in Interlagos live: Mercedes bleibt im WM-Kampf optimistisch - "In diesem Sport kann alles passieren!"

Nach der Qualifikation am Samstag hatte Mercedes kurz vom Sieg in Mexiko träumen dürfen, doch der Traum war nach dem missglückten Start schnell ausgeträumt. Danach mussten die Silberpfeile feststellen, dass gegen Max Verstappen kein Kraut gewachsen war: "Man muss Red Bull gratulieren, denn ihre Pace war in einer anderen Liga", musste Motorsportchef Toto Wolff zugeben. | Zum Bericht

