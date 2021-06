Red-Bull-Pilot Max Verstappen startet von der Pole Position in den Großen Preis von Frankreich (am Sonntag ab 15.00 Uhr im Liveticker ). Der WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte sich im Qualifying in Le Castellet vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes) und dem Finnen Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil durch. Sebastian Vettel fand sich nach kurzem Höhenflug im Mittelfeld wieder.