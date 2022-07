"Das fühlte sich an wie eine Zeitreise. Ich bin sehr happy, denn ich habe ein wenig spüren dürfen, wie sich Nigel damals gefühlt hat", sagte Vettel, der am Sonntag in Silverstone seinen 35. Geburtstag feiert und sich mit der Fahrt in dem legendären Boliden selbst eine Freude bereitete.

"Ich hätte mir kein schöneres Geschenk machen können", sagte ein bewegter Vettel nach seiner Fahrt.

Ad

GP von Großbritannien Vettel nach erneutem Aus in Q1 konsterniert: "Einfach zu langsam" VOR 21 STUNDEN

"Es war sehr schön, mein Auto auf der Bahn zu sehen, das hat tolle Erinnerungen zurückgebracht. Ich hätte mir keinen besseren Fahrer im Cockpit wünschen können als Sebastian, von dem ich weiß, wie sehr er Rennhistorie zu schätzen weiß", sagte der 68 Jahre alte Brite.

Vettel mit besonderer Beziehung

Vettel entgegnete: "Danke, Nigel. Das macht mich sehr stolz."

Der Deutsche hatte sich den Boliden vor zwei Jahren gekauft. "Es war meine Idee", hatte Vettel vor dem Grand Prix in Silverstone erklärt. "Ich habe das Auto vor einigen Jahren gekauft, weil es die rote fünf trägt. Das bedeutet ein bisschen mehr als nur ein Auto von vor 30 Jahren", so der Heppenheimer.

Denn: 2010 hatte Vettel im Red Bull mit der roten Startnummer fünf auf dem Auto den ersten seiner vier Weltmeistertitel gefeiert.

Und: "Diese Nummer habe ich schon im Kartsport sehr oft auf dem Auto gehabt. Es gibt da eine enge Verbindung", hatte Vettel bei "Sky" erklärt.

Sebastian Vettel fuhr vor dem Rennen in Silverstone im Williams von Nigel Mansell Fotocredit: Getty Images

Vettel fährt mit nachhaltigem Kraftstoff

Williams-Teamchef Jost Capito lobte Vettel bei "Sky". Dass er Mansell diese Ehre erweise "zeigt, was für ein toller Sportsmann er ist".

Daher fuhr Vettel in Silverstone mit einem kohlenstoffneutralen Kraftstoff um den Kurs.

Damit wolle Vettel zeigen, "dass wir an unserer Geschichte, unserem Erbe und unserer Kultur im Motorsport festhalten können, dies aber auf verantwortungsvolle Weise tun."

Sebastian Vettel im Williams, in dem Nigel Mansell 1992 Weltmeister wurde Fotocredit: Getty Images

Vettel: "Kann mir keiner nehmen"

Im Anschluss an seine Fahrt erhielt der viermalige Weltmeister ein weiteres Geburtstagsgeschenk: Designer Jens Munser überreichte dem Heppenheimer einen Helm mit Zeichnungen seiner Kinder als Überraschung seiner Familie.

Der Aston-Martin-Pilot wird mit diesem Helm um 16:00 Uhr (im Liveticker ) von Startplatz 18 in den Großen Preis von Silverstone starten.

Ob ihn die Fahrt im legendären Williams von Mansell beflügeln werde?

"Ich hoffe, ich kann diese ganze Positivität ins Rennen mitnehmen. Aber egal, was heute Nachmittag passiert – diese paar Runden im Williams kann mir keiner nehmen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Im 151. Qualifying: Sainz feiert historische Debüt-Pole

Wachablösung? Vettel: "Wenn man uns die richtigen Mittel gibt..."

GP von Großbritannien Wieder streikt der Haas: Schumacher durch Lenkprobleme ausgebremst VOR 21 STUNDEN