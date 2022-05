Lewis Hamilton im Rampenlicht mit Rapper Will.i.am. Lewis Hamilton beim Golf mit Football-Superstar Tom Brady. Lewis Hamilton in extravaganten Outfits. Lewis Hamilton beim Sonnenaufgang unter Palmen. Der Formel-1-Rekordchampion hat das Drumherum beim neuen Glamour-Grand-Prix in Miami in vollen Zügen genossen. Und schöpft trotz aller Schwierigkeiten von diesem "großartigen Ort" neue Kraft für die Zukunft.

"Wir machen eine schwere Zeit durch, sind nicht so aus den Startlöchern gekommen, wie wir es wollten", gab Hamilton zu, "aber wir sind Kämpfer." Aufgeben gilt nicht für den einstigen Seriensieger, der das Verlieren in der Formel 1 erst wieder lernen muss. "Ich gebe weiterhin mein Bestes", sagte Hamilton, der versprach, zusammen mit dem Team "so hart wie möglich zu kämpfen."

Die bisherige Saison ist eine komplett neue Situation für den Briten, sein Silberpfeil zickt rum, der 104. Rennsieg seiner Karriere scheint derzeit so weit weg zu sein wie Miami vom Nordpol. Doch davonlaufen, womöglich die Karriere beenden? Niemals.

"Ich höre nicht auf solche dummen Kommentare", sagte Hamilton in Richtung des Red-Bull-Beraters Helmut Marko, der zuletzt meinte, der 37-Jährige wäre nach der Vorsaison im Anschluss an die WM-Niederlage gegen Max Verstappen vielleicht besser zurückgetreten. Er habe es in seiner Karriere immer wieder mit "respektlosen Kommentaren" zu tun gehabt, konterte Hamilton: "Ich nehme das als Antrieb." Und: "Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich tue. Ich liebe, was ich tue."

Schlechte Laune wie verfolgen

Tatsächlich schien die schlechte Laune nach dem Imola-Desaster, als Hamilton überrundet wurde, in der "Magic City" wie verflogen - trotz des zwischenzeitlichen Wirbels um das Schmuckverbot im Cockpit. "Allein schon, wenn ich durch die Stadt gehe und überall Veranstaltungen sehe", schwärmte Hamilton, der die Show in Florida mit dem Höhepunkt der Saison im Football verglich: "Ich war schon bei ein paar Super Bowls. Hier herrscht eine ähnliche Stimmung."

Hamilton versuchte daraus für Mercedes eine Aufbruchstimmung zu entwickeln. "Ein paar schlechte Rennen werden uns nicht aufhalten", sagte er: "Und ich denke, dass man einfach immer wieder beweisen muss, dass man niemals aufgibt, dass man immer weitermachen muss. Und ich liebe es, mit diesem Team zu arbeiten."

Hamilton geht davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis er wieder vorne mit Charles Leclerc (Ferrari) und Verstappen mitmischen kann. "Wir geben unser Bestes, und ich weiß, was im Hintergrund alles läuft, damit der Mercedes schneller wird", sagte der Brite, alle im Team "wachsen" an der schwierigen Situation: "Und das lässt den Erfolg, den wir schließlich erreichen werden, noch besser schmecken."

