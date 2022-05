Der Formel-1-Zirkus reist weiter nach Florida. Vom 6. bis 8. Mai steht der Große Preis von Miami auf dem Rennkalender.

Am Freitag finden die ersten beiden Freien Trainings statt, am Samstag das 3. Freie Training und das Qualifying. Krönender Abschluss ist das Rennen am Sonntag.

Start des 1. Freien Trainings ist um 20:30 Uhr. Das 2. Freie Training beginnt um 23:30 Uhr. Für das 3. Freie Training schalten die Ampeln am Samstag um 19:00 Uhr auf Grün, und für das Qualifying um 23:00 Uhr.

Die Entscheidung, wer den GP Miami gewinnt, beginnt am Sonntag um 21:30 Uhr. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

Formel 1: GP von Miami live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende in Florida live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Formel 1: GP Miami im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Miami gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

F1: GP von Miami im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

