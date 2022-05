Es war ein bitterer Tag für Mick Schumacher in Miami . Nach 54 von 57 Runden lag der Haas-Pilot als Neunter auf Punktekurs, dann rauschte er in einer Rechtskurve in den Boliden von Sebastian Vettel, der außen fuhr.

"Er wollte seinen vorher gemachten Fehler gutmachen. Da wäre er fast rausgerutscht, dabei hatte ihn Vettel überholt", erklärte "RTL"-Experte Christian Danner, der während seiner Laufbahn 36 Rennen in der Königsklasse des Motorsports absolvierte.

"In solch einer Situation muss man einfach einen kühlen Kopf behalten und sagen: 'Den Punkt nehme ich jetzt mit'", so der Münchner im Hinblick auf die Risikolinie von Schumacher.

Der Sohn von F1-Ikone Michael Schumacher steht erst am Anfang seiner Karriere auf der größten Motorsportbühne.

Dennoch, monierte Danner, "addiert sich bei ihm ein bisschen viel. Es war schon viel Schrott dabei, wenn man es sich genau anschaut."

In diesem Jahr stehen nach vier Rennen die Ränge 11 (Bahrain), 13 (Australien), 17 (Emilia Romagna) und 15 (Miami) zu Buche. Beim Rennen in Saudi-Arabien ging er nach einem Unfall im Qualifying nicht an den Start.

Die nächste Chance, erstmals WM-Punkte einzufahren, bietet sich Schumacher am 22. Mai beim GP von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

