Kurz vor Schluss schnappte Sergio Pérez Charles Leclerc noch die Bestzeit weg, nachdem der Monegasse die ersten beiden Sessions am Freitag gewonnen hatte. Am Samstag fehlten ihm jedoch nur 0,041 Sekunden auf den Mexikaner.

Fürs Qualifying bahnt sich ein spannender Zweikampf zwischen den beiden um die Pole Position an, denn Carlos Sainz im zweiten Ferrari hatte schon 0,370 Sekunden Rückstand. Der WM-Führende Max Verstappen lag 0,405 Sekunden hinter seinem Teamkollegen.

Stark präsentierte sich Pierre Gasly. Der Franzose fuhr im AlphaTauri die fünftschnellste Zeit (+0,734). Dahinter folgten Lando Norris (McLaren/+0,750), Lewis Hamilton (Mercedes/+0,899), Kevin Magnussen (Haas/+0,960) und George Russell (Mercedes/+1,000). Fernando Alonso (Alpine/+1,109) sicherte sich Rang zehn.

Mick Schumacher fehlten als Zwölfter gut drei Zehntel auf die Top Ten. Er war aber elf Hundertstelsekunden schneller als Sebastian Vettel im Aston Martin, der jedoch das teaminterne Duell gegen Lance Stroll deutlich gewann. Der Kanadier belegte Platz 18.

Womöglich steigt am Sonntag (15:00 Uhr im Liveticker ) der zumindest vorläufig letzte Formel-1-Lauf in Monaco. Der Vertrag läuft aus, die Rennserie verlangt für eine Verlängerung unter anderem ein deutlich höheres Antrittsgeld und mehr Rechte. Auch wurde und wird immer wieder Kritik an der Strecke laut, die wegen ihrer kurvigen Charakteristik auf nur 3,337 km keine echte Überholmöglichkeit bietet.