Die Zuschauer auf den Tribünen in Monaco jubelten, der Local Hero winkte den Massen wie nach einem Sieg genüsslich zu: Leclerc hat die Herzen seiner Fans im freien Training zum Großen Preis von Monaco mit der Tagesbestzeit höher schlagen lassen, der gebürtige Monegasse war in 1:12,656 Minuten nicht zu schlagen - das Ende seines Heimfluchs scheint nah.

Einzig sein Teamkollege Sainz (+0,044 Sekunden) konnte Leclerc im Kurvengewirr des ihm bestens bekannten Fürstentums folgen. Die Konkurrenz folgte auf der kürzesten Strecke im Rennkalender bereits mit respektvollem Abstand: Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen war als Vierter auf einer Runde 0,447 Sekunden langsamer, sein Stallkollege Sergio Perez (+0,379) belegte Rang drei.

Ad

Nicht mithalten konnte Mercedes. Rekordweltmeister Lewis Hamilton beschwerte sich mehrfach über starkes Hüpfen. Eigentlich glaubte der Weltmeister-Rennstall, dieses Problem mit neuen Teilen behoben zu haben, in der vergangenen Woche in Barcelona jedenfalls lagen die Silberpfeile ruhig auf der Strecke und verkleinerten die Lücke zur Spitze.

Formel 1 US-Comeback für den "Iceman": Raikkönen kehrt auf die Strecke zurück VOR 3 STUNDEN

Am Freitag kam Hamilton aber nicht über Rang zwölf hinaus (+1,611), sein Teamkollege George Russell (beide England) wurde Sechster (+0,750).

Vettel lässt mit Aston Martin aufhorchen - Schumacher mit Problemen

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel verbuchte als Neunter ein ordentliches Ergebnis (+1,403). Mick Schumacher blieb mit seinem Haas im ersten Abschnitt wegen eines Getriebeproblems liegen und verlor viel Trainingszeit. Unter dem Strich reichte es für den 23-Jährigen zu Rang 17 (+2,238).

Leclerc hat bei fünf Anläufen in der Formel 1 bzw. Formel 2 in seiner Heimat bislang nie das Ziel erreicht. Seine Führung in der Fahrer-Weltmeisterschaft hat der 24-Jährige durch seinen Ausfall in der vergangenen Woche in Barcelona an Verstappen verloren. Sechs Punkte trennen den Ferrari-Piloten und den Weltmeister aus den Niederlanden.

Ein letztes Mal Monaco? Fahrer hoffen auf Verlängerung

Womöglich steigt am Sonntag der zumindest vorläufig letzte Formel-1-Lauf in Monaco. Der Vertrag läuft aus, die Formel 1 verlangt für eine Verlängerung unter anderem ein deutlich höheres Antrittsgeld. Auch wurde und wird immer wieder Kritik an der Strecke laut, die wegen ihrer kurvigen Charakteristik auf nur 3,337 km keine echte Überholmöglichkeit bietet.

Die Fahrer machen sich allerdings für einen Verbleib des Klassikers stark. "Überholen ist nicht nur hier sehr schwierig. Auch in Singapur, Barcelona oder Budapest", warf etwa Ex-Weltmeister Fernando Alonso ein.

Einzigartig sei in Monaco der Nervenkitzel, im Qualifying die perfekte Runde zu schaffen. Die Startreihenfolge im Fürstentum ist schließlich so vorentscheidend für das Rennen wie nirgendwo sonst: Seit 1997 fuhr der spätere Sieger stets von einem der ersten drei Plätze los.

Nur einmal gewann ein Monegasse bislang den Großen Preis von Monaco: Louis Chiron im Jahr 1931 - damals gab es allerdings die Formel 1 noch nicht.

Das könnte Dich auch interessieren: US-Comeback für den "Iceman": Raikkönen kehrt auf die Strecke zurück

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

Formel 1 Pistole im Gepäck: Ecclestone an Flughafen festgenommen GESTERN AM 15:55