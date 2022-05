"Wir haben den Protest eingelegt, weil wir für Klarheit sorgen wollen", sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto am Sonntagabend in einer Medienrunde: "Es geht nicht gegen Red Bull im Besonderen, sondern um den Umgang mit der Linie am Boxenausgang."

Pérez fuhr vor Ferrari-Pilot Carlos Sainz als Erster über den Zielstrich, dahinter folgten Verstappen und der zweite Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Aufgrund dieses Ergebnisses baute Verstappen seine WM-Führung auf den Monegassen Leclerc von sechs auf neun Punkte aus.

(SID)

