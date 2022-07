Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) fährt als Top-Favorit zum GP nach Österreich. In drei der zurückliegenden fünf Rennen auf dem Red-Bull-Ring überquerte der Niederländer die Ziellinie als Erster.

Doch auch die Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz rechnen sich in Spielberg Chancen auf den Sieg aus. Die Mercedes von Lewis Hamilton und George Russell reisen ebenfalls mit Selbstvertrauen in die Steiermark. Mick Schumacher sammelte in Silverstone zuletzt die ersten Punkte seiner F1-Karriere.

In Spielberg steht nach Imola das zweite Sprintrennen der Saison an. Es geht also bereits am Samstag um wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft und einen guten Startplatz für das Rennen am Sonntag.

Hier erhaltet Ihr alle unsere Informationen zum GP von Österreich in Spielberg.

Formel 1: GP in Österreich live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Formel 1: GP von Österreich im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Österreich gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

F1: GP von Österreich im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total Liveticker zu allen Sessions in Österreich an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

GP Österreich: Zhou nach Horror-Unfall startklar für Spielberg

Formel-1-Pilot Zhou Guanyu (Alfa Romeo) steigt eine Woche nach seinem Horror-Unfall in Silverstone beim Großen Preis von Österreich wieder ins Auto. "Ich habe den letzten medizinischen Check hinter mich gebracht und bin startklar", teilte der Chinese am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken mit. Der 23-Jährige bedankte sich für die zahlreiche Unterstützung, die ihm "die Welt bedeutete".

GP Österreich - Marko erklärt: Verstappen hätte in Silverstone gewonnen

Helmut Marko analysiert in der "ServusTV"-Sendung Sport und Talk aus dem Hangar-7 das Rennen von Max Verstappen beim Grand Prix von Großbritannien und ist sich sicher: Der Niederländer hätte locker gewonnen, wenn sich da nicht ein Teil von Yuki Tsunodas Heckflügel am RB18 verkeilt hätte. In Runde zehn konnte Verstappen nach einem Fahrfehler von Carlos Sainz die Führung des Rennens übernehmen. | Zum Bericht

GP Österreich: Tsunoda bekommt psychologische Betreuung

AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda ist in der Vergangenheit immer wieder durch Ausraster am Funk aufgefallen. Vor allem sein Renningenieur bekam den Frust des Japaners zu spüren, sodass man nun bei Red Bull einen Psychologen für Tsunoda organisiert hat, wie Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei "ServusTV" bekanntgab. "Gott sei Dank ist unser Max ja ruhig", sagte Marko. | Zum Bericht

Wachablösung? Vettel: "Wenn man uns die richtigen Mittel gibt..."

