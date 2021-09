Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Russland ein weiteres Kapitel Formel-1-Geschichte geschrieben. Der Mercedes-Superstar feierte in Sotschi den 100. Sieg seiner beeindruckenden Karriere.

Dabei profitierte der lange an Position zwei gelegene F1-Rekordweltmeister vom einsetzenden Regen in der Schlussphase des Rennens und der richtigen Reifenstrategie seiner Boxencrew. So kam der 36-Jährige noch am bis dato führenden Lando Norris vorbei. Der McLaren-Pilot fiel weit zurück.

Max Verstappen (Red Bull) erlebte ein brillantes Rennen und fuhr vom letzten Platz noch auf Rang zwei vor. Der Niederländer verlor zwar die WM-Führung an Hamilton, betrieb aber Schadensbegrenzung. Verstappen liegt nun zwei Punkte hinter Hamilton. Dritter in Sotschi wurde Carlos Sainz (Ferrari).

Die Presse feierte aber vor allem Hamilton für seinen 100. F1-Sieg. Die Pressestimmen in der Übersicht.

Pressestimmen aus Deutschland

Kicker: "Norris verzockt sich - Hamilton holt 100. Sieg im Regen von Sotschi."

Sport Bild: "Hamilton gewinnt wilden Regen-Krimi und feiert in Russland seinen 100. Grand-Prix-Sieg."

Sky Sport: "Hamilton jubelt, Norris leidet. Mit seinem 100. Grand-Prix-Sieg ist Hamilton im Nieselregen von Sotschi spektakulär zurück an die Formel-1-Spitze gerast."

Sportschau.de: "Norris patzt - Hamilton holt 100. Sieg in Sotschi und bejubelte beim Großen Preis von Russland den nächsten Meilenstein seiner Ausnahme-Karriere."

Sport1: "Was für ein verrücktes Finish in Sotschi: Regen-Drama, historischer Hamilton und eine Mega-Aufholjagd von Verstappen."

Lewis Hamilton (Mercedes) hat in Sotschi seinen 100. Karrieresieg gefeiert Fotocredit: Getty Images

Spiegel: "Hamilton schafft als erster Rennfahrer 100 Siege in der Formel 1. Weil sich der in Führung liegende Norris kurz vor Rennende drehte, hat Hamilton einen Jubiläumssieg gefeiert."

Focus: "Mercedes-Pilot Lewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Russland. Der Weltmeister profitiert bei seinem 100. GP-Sieg vom einsetzenden Regen kurz vor Schluss und einem Dreher des McLaren-Piloten Lando Norris, der in Sotschi knapp in Führung gelegen hatte."

Die Welt: "Hamiltons kühler Poker entscheidet die Nervenschlacht von Sotschi. Seinen historischen 100. Grand-Prix-Sieg und die Rückeroberung der Formel-1-Spitze feierte Hamilton glücklich in den Armen seines Mercedes-Teams."

SZ: "Drama im Regen: Beim Großen Preis von Russland gewinnt Weltmeister Hamilton, weil er im Regen die bessere Strategie wählt. Norris vergibt Platz eins in den letzten Runden."

FAZ: "Hamilton zum Hundertsten. Der Formel-1-Weltmeister gewinnt den Großen Preis von Russland. Mit seinem 100. Grand-Prix-Sieg setzt sich der Brite auch wieder an die Spitze der Gesamtwertung.

