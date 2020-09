Und warum? Das erklärte Williams-Fahrer Nicholas Latifi aus seiner Perspektive, die eingeschränkt war, weil er an 13. Stelle liegend keinen Überblick hatte. Er sagte: "Ich kann nicht sehen, was vorne passiert."

"Ich reagiere nur auf die Autos vor mir, und die haben ziemliche Lücken aufgefahren. Ich war schon in Kurve 15 fast in Magnussen reingefahren. Das war knapp. Und dann sah es so aus, als würde jeder losfahren, und dann anhalten."

So sah es zumindest Haas-Fahrer Kevin Magnussen, der ebenfalls in den Crash involviert war. Er meinte: "Es scheint so, als sei der Führende langsam bis zur Linie vorgefahren, was er absolut darf. Aber irgendwo in der Mitte zwischen mir und der Spitze hat jemand entschieden loszufahren."